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Глава ФПК опроверг информацию о создании железнодорожного лоукостера
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Глава ФПК опроверг информацию о создании железнодорожного лоукостера
Бизнес, 13:45
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Глава ФПК опроверг информацию о создании железнодорожного лоукостера
РЖД не будет создавать новую компанию-лоукостер, заявил РБК глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. Речь идет об отдельном дешевом тарифе на плацкартные вагоны, купе и СВ, который будет действовать до 2025 года
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров поездами дальнего следования) не будет создавать отдельную компанию-лоукостер, а лишь выделит отдельный​ сегмент вагонов в так называемый эконом-бюджет. Об этом РБК через представителя заявил глава ФПК Петр Иванов.

В 2018–2025 годах ФПК делает масштабное обновление подвижного состава. Компания планирует закупить около 5 тыс. новых вагонов, в том числе более 1 тыс. двухэтажных, у «Трансмашхолдинга» на сумму более 230 млрд руб., и провести капитальный ремонт еще 2,5 тыс. вагонов. В связи с этим вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут постепенно выбывать из подвижного состава, пояснил Иванов.

РЖД будут продавать единые билеты на поезда и самолеты
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До завершения процедуры обновления вагоны, не оснащенные биотуалетами и кондиционерами, будут выделены в отдельный сегмент — «эконом-бюджет», чтобы у пассажира было «четкое понимание», какой продукт он приобретает, сказал глава ФПК. «Это не значит, что мы планируем организовывать компанию-лоукостер, мы говорим о том, что хотим сделать для наших клиентов понятное тарифное предложение, когда билеты в вагоны с меньшим уровнем удобств будут продаваться по более низкой цене», — пояснил он. Ранее в СМИ появились сообщения, что ФПК создаст под эти вагоны «дочку»-лоукостера. Но Иванов это опроверг.

Как писал РБК, Федеральная пассажирская компания в годовом отчете раскрыла, что планирует разделить весь парк вагонов на три типа: дневной экспресс (до шести часов в пути), ночной (до 12 часов) и традиционный (более 12 часов). А также по классам обслуживания: «бизнес», «комфорт», «эконом» и «эконом-бюджет».

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Цены в классе «эконом-бюджет» будут ниже, чем в вагонах, в которых будут кондиционер и биотуалет, сказал Иванов. По его словам, это временный тариф, который будет действовать до 2025 года.

Сейчас цены на билеты у РЖД регулируются государством. ФАС устанавливает максимально возможные тарифы на плацкарт и общие вагоны. А на СВ, купе и люкс компания устанавливает цены сама.

Иванов пояснил, что Федеральная пассажирская компания будет выделять в сегмент «эконом-бюджет» не только плацкарты, но и купейные вагоны и СВ с низкой сервисной оснащенностью.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «РЖД» , лоукостер
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