Высокоскоростные магистрали РЖД попали в проект МЭР на 7 трлн руб.

В список приоритетных проектов Минэкономразвития (МЭР) до 2024 года попали высокоскоростные магистрали РЖД, которые обсуждаются уже много лет. Но объективно Россия не готова к таким магистралям, предупреждает эксперт

Фото: Никита Попов / РБК

В Петербург за 2,5 часа

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками в малых городах между региональными центрами попал в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, подготовленный Минэкономразвития. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.

Параметры плана развития магистральной инфраструктуры в своем майском указе поручил разработать президент Владимир Путин.

Как отбирались проекты В текущую версию плана Минэкономразвития внесено 690 объектов. При формировании списка министерство «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов», говорил РБК представитель ведомства. Источник в правительстве сказал РБК, что в дальнейшем число проектов сократится. Представитель Минэкономразвития заявлял ранее, что будут анализироваться социально-экономические (в частности, бюджетные) эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства.

Общее финансирование инфраструктурных проектов министерство оценивает почти в 7 трлн руб. в течение шести лет. Это означает, что если проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург останется в плане, то его строительство может начаться уже до 2024 года.

Строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения из Москвы в Петербург и так входит в планы РЖД, но в более поздние сроки. Согласно программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, которая была утверждена заседанием правления компании 23 ноября 2015 года, строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026-го до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года составляла 990 млрд руб. Предполагается, что время в пути будет составлять 2 часа 30 минут.

Развитием скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения в России занимается «дочка» РЖД «Скоростные магистрали». Представители компании не стали комментировать, почему в Минэкономразвития попал проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Однако гендиректор «Скоростных магистралей» Георгий Петрушенко передал РБК через представителя, что этот проект наряду с ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург и Москва — Адлер является системообразующим. «Задача создания этих ВСМ — модернизация опорного каркаса сети железных дорог России и приведение его в соответствие с сегодняшним и будущим спросом на пассажирские и грузовые перевозки», — добавил Петрушенко.

«Сапсан» справляется

«С одной стороны, объективно единственное рентабельное направление для высокоскоростного движения в России — это направление между Москвой и Санкт-Петербургом», — сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. С другой стороны, на этом направлении уже успешно ходят скоростные поезда «Сапсаны» по стандартной железнодорожной инфраструктуре, добавляет он. Разница по времени между высокоскоростным поездом и скоростным будет составлять немногим больше часа. Поэтому «очень большой вопрос», стоит ли тратить сотни миллиардов рублей на строительство ВСМ ради такого ускорения, отмечает Бурмистров. При этом он отмечает, что проезд в высокоскоростном поезде будет существенно дороже.

«Объективно Россия сейчас не готова к ВСМ с точки зрения благосостояния населения и с точки зрения расстояний и потенциального пассажиропотока, которые сейчас есть», — отмечает Бурмистров, добавляя, что проблему ускорения можно решить локальным улучшением действующей инфраструктуры, по которой можно запустить комфортабельные поезда типа «Сапсана» и «Ласточки».

Пока не стоит делать серьезных ставок на те объекты, которые заявлены в проекте Минэкономразвития, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, нужно учитывать, что государство готово профинансировать только 3,1 трлн руб., из общего объема в 6,8 трлн руб., а это значит, что, вероятно, большую часть средств придется вкладывать самой РЖД. При этом в инвестпрограмме РЖД и без того заложены крупные расходы до 2024 года, где центральными являются модернизация действующих путей, а также развитие БАМа, напоминает эксперт.

ВСМ в Казань дорожает, но не строится

В списке проектов Минэкономразвития есть и ВСМ Москва — Казань. Однако ее строительство до сих пор не началось, несмотря на то, что участок до Нижнего Новгорода планировалось построить еще к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Вопрос начала строительства упирался в госфинансирование стройки. Бывший глава РЖД Владимир Якунин даже угрожал свернуть проект, если государство финансово не поддержит его. Проблема с финансированием не решена до сих пор. Стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается РЖД в 1,695 трлн руб. (в 2015 году оценивалась в 1,2 трлн руб.), следует из презентации компании, имеющейся в распоряжении РБК. При этом капитальный грант (деньги государства) составляет 700 млрд руб. Эти цифры озвучивал на Петербургском экономическом форуме первый замглавы РЖД Александр Мишарин, который курирует вопросы ВСМ. Плюс еще планировалось привлечь средства в коммерческих банках, у стратегического иностранного партнера, выпустив инфраструктурные облигации, говорится в презентации. Но на сегодня ни одно обязывающее соглашение ни с кем из инвесторов не подписано.