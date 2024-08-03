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Мадуро допустил передачу прав на разработку нефти и газа странам БРИКС

Президент Венесуэлы назвал БРИКС «гигантским рынком для национальных производителей, гарантирующим развитие экспорта и экономики Венесуэлы». В феврале он заявлял, что «Венесуэла скоро войдет в БРИКС»
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил передачу прав на разработку нефтяных и газовых месторождений на территории страны государствам БРИКС, его слова приводит телеканал VTV.

Мадуро заявил, что если США и их союзники продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, «то [разрешения] на те нефтяные и газовые месторождения, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам, потому что никто не может останавливать Венесуэлу».

В частности, у американской компании Chevron пять совместных предприятий с Petróleos de Venezuela (PDVSA). Они разрабатывают месторождения Боскан в штате Сулия (Chevron принадлежит 39,2% акций), месторождения около озера Маракайбо (у Chevron 25,2%), месторождения Ориноко близ одноименной реки (30%) и в Карабобо (34%), а также газовое месторождение Лоран вдоль морской границы Венесуэлы и Тринидада и Тобаго (60%). В июне Reuters сообщал, что Венесуэла рассматривает возможность продления контракта между PDVSA и Chevron до 2047 года.

По его словам, БРИКС «представляет собой гигантский рынок для национальных производителей, гарантирующий развитие экспорта и экономики Венесуэлы», и Каракас заинтересован в этих возможностях.

«Мы нацелены на безопасный рынок БРИКС с хорошими ценами <...>. Страны БРИКС собираются инвестировать в сталелитейную промышленность, в алюминиевые компании, в брикетные заводы, а крупнейшие инвестиции, которые у нас есть сейчас, — в нефть — уже находятся в полной реализации», — сказал президент.

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Политика
Николас Мадуро

В июле в Венесуэле прошли президентские выборы. Центризбирком объявил победителем действующего главу государства Мадуро. Оппозиция уверена, что победить должен был их кандидат Эдмундо Гонсалес. В стране начались протесты и столкновения с полицией и военными. Глава Минобороны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота. Ряд стран, в том числе США и ЕС, не признали итоги выборов.

В январе Мадуро заявлял, что рассчитывает на присоединение страны к БРИКС на следующем саммите, который запланирован в октябре этого года в Казани. Позднее он говорил, что «Венесуэла скоро войдет в БРИКС».

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. С января 2024 года к организации присоединились пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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Елена Чернышова
Николас Мадуро Венесуэла БРИКС нефтяные месторождения
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