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Президент Венесуэлы согласился обнародовать итоги голосования на выборах

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал обнародовать все итоги голосования на спорных выборах в выходные, сообщает Al Jazeera.

Выборы состоялись 28 июля. Помимо правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) баллотировались еще девять кандидатов, в том числе 74-летний экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представитель ведущей оппозиционной силы — «Демократической унитарной платформы» (PUD).

Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.

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Фото:Maxwell Briceno / Reuters

Однако 100% данных об итогах выборов передать не удалось. Причиной стала атака хакеров, заявил глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами, были задержанные, на демонстрации прозвучали выстрелы.

Первой итоги выборов не признала Аргентина. Позже к ней присоединились Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай. Они выпустили совместное заявление, в котором призвали венесуэльские власти «уважать выбор народа» и обеспечить прозрачный подсчет голосов.

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