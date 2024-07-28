Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Малайзия отправила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Об этом сообщает малайзийское информагентство Bernama.
«Малайзия <...> также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера», — говорится в сообщении.
Намерение Малайзии присоединиться к организации было основной темой беседы премьер-министра с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, отмечает агентство.
Желание Куала-Лумпура стать членом БРИКС малайзийский премьер подтвердил президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве в конце июня.
Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. С января 2024 года к организации присоединились пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации. Среди них Матвиенко назвала «равноправие <...>, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов». По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.
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