В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью при сохранении поста президента

В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственостью при сохранении полномочий

Главы комитетов по иностранным делам обеих палат американского конгресса, а также председатели комитетов по иностранным делам нескольких стран Европы пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он не снимет с себя полномочия главы государства, следует из их совместного заявления.

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей и сорвет очередные выборы», — говорится в документе.

Власти Венесуэлы должны прекратить гонения в отношении оппозиции, сказано в заявлении Кроме того, для «мирной и демократической передачи власти», необходимы переговоры между Мадуро и кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, подчеркнули чиновники. Накануне США признали победителем на выборах именно его и призвали к «мирному переходу власти».

Под заявлением подписались американский сенатор, председатель комитета сената по иностранным делам Бен Кардин (демократ от Мэриленда), председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец от Техаса), а также председатели комитетов по иностранным делам Армении, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD), — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.

После объявления о победе Мадуро в Венесуэле начались протесты, а глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота.

Ряд стран Латинской Америки призвали пересмотреть результаты выборов. Там подчеркнули необходимость «уважать выбор народа» и обеспечить прозрачный подсчет голосов.

В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи латиноамериканских государств и потребовала отъезда их представителей со своей территории.