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Мадуро назвал глупым решение Аргентины отказаться от членства в БРИКС

Мадуро назвал глупым решение Аргентины отказаться от членства в БРИКС

Решение президента Аргентины Хавьера Милея, который отказался от присоединения к БРИКС, «возвращает страну в XIX век», заявил в интервью газете Le Monde diplomatique венесуэльский президент Николас Мадуро.

По мнению Мадуро, Милей «действует против аргентинцев. «Это одна из самых неуклюжих и глупых вещей, которые Милей сделал против Аргентины», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мадуро назвал БРИКС «будущим человечества» и выразил надежду, что Венесуэла присоединится к объединению на следующем саммите. Он пройдет в октябре 2024 года в Казани.

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Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили в БРИКС в конце августа 2023 года, страны должны были присоединиться к объединению 1 января. Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Милей, возглавивший страну в декабре,  уведомил лидеров стран объединения, в том числе президента России Владимира Путина,, об отказе от участия. По его словам, сейчас страна считает присоединение к БРИКС нецелесообразным.

Глава МИДа Аргентины Диана Мондино назвала решение отчасти идеологическим. Министр отметила, что у страны уже есть торговые соглашения со всеми членами БРИКС, и сейчас страна хочет сосредоточиться на собственных экономических проблемах. Мондино напомнила также, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями» - США, Израилем, ЕС и Канадой.
 

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Теги
БРИКС Николас Мадуро Венесуэла Аргентина Хавьер Милей
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