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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Газпром GAZP ₽182,45 -0,08% Купить
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». В ноябре 2019 года «за упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» на 172 млн злотых была оштрафована французская компания Engie. Тогда в UOKiK назвали штраф самым большим в своей истории, однако от «Газпрома» потребовали уплаты даже большей суммы.

В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф
Бизнес
Фото: Charles Platiau / Reuters

«Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию, также после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на Газпром штраф в размере почти 213 миллионов золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно €50 млн», — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В сообщении UOKiK отмечается, что «Газпром» вовсе не собирался передавать Польше запрошенные данные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что «Газпром» не обращался за обращением на передачу соответствующей информации в Минэнерго России.

РБК направил запрос представителю Газпрома.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
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