Польский аналитик назвал способ остановить «Северный поток-2»

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Единственным способом остановить строительство газопровода в рамках проекта «Северный поток-2» является новый пакет американских санкций против России. Об этом заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк, которого цитирует датская газета Jyllands-Posten.

«Если что-то и может помешать русским завершить «Северный поток-2» своими силами, то это новый набор санкций США», — заявил Кубяк. Он добавил, что американский Конгресс может расширить санкции не только на трубопрокладочные суда, как это было сделано ранее, но и на другие сектора.

Jyllands-Posten отмечает, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыл из Находки в порт Мукран в Германии, где находится склад труб для «Северного потока-2». Об этом свидетельствуют данные системы контроля передвижения судов Vessel Finder. Издание допустило, что корабль проложит оставшиеся 118 км труб газопровода.

По трубопроводу «Северный поток-2» общей протяженностью более 2,4 тыс. км по дну Балтийского моря должен поставляться газ из России в Германию. Его строительство должно было завершиться в 2019 году, но затянулось из-за санкций Вашингтона.