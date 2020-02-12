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Бизнес ,  
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Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

Польская антимонопольная служба потребовала у российской компании выдать документы, связанные с реализацией «Северного потока-2». Ранее Варшава грозила наложить крупные штрафы на участников строительства газопровода
Фото: Stefan Sauer / Global Look Press

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK, ранее оштрафовавшее французскую компанию Engie Energy в рамках расследования в отношении «Северного потока-2», запросило данные у «Газпрома». Об этом говорится в меморандуме «Газпрома», посвященном выпуску новых еврооблигаций, документ есть у РБК.

«15 января 2020 года «Газпром» получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — говорится в документе. В меморандуме отмечается, что ранее в Варшаве грозили наложить штрафы в размере 10% от годового оборота на любую компанию, которая будет нарушать требования UOKiK.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Летом 2016 года «Газпром» и его партнеры по проекту, в число которых входили французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea, подали в UOKiK заявку на создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2». Разрешение польского регулятора требовалось в связи с законодательством ЕС, хотя сам газопровод не проходит через экономическую зону Польши. В UOKiK отказались согласовать заявку, объяснив это угрозой нарушения антимонопольного законодательства.

UOKiK объявило о начале расследования в отношении инвесторов «Северного потока-2» в мае 2018 года. Как сообщили в управлении, финансирование строительства трубопровода нарушает решение UOKiK о запрете на создание консорциума для реализации этого проекта. «Газпром», в свою очередь, направил UOKiK возражения по его позиции и ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше.

В ноябре 2019 года антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых, или €40,3 млн. Причиной стал «упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы по участию компании в проекте строительства «Северного потока-2».

Авторы: Виктория Полякова, Георгий Тадтаев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Газпром», «Северный поток-2»
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