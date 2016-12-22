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В РЖД назвали полную стоимость наземного метро в Москве
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В РЖД назвали полную стоимость наземного метро в Москве
Бизнес, 17:12
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В РЖД назвали полную стоимость наземного метро в Москве
Стоимость центральных диаметров, которые глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин представили Владимиру Путину, составит 155,4 млрд руб., следует из прогноза РЖД. Это втрое дороже ранее заявленных расчетов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Согласно прогнозу РЖД, строительство так называемых московских центральных диаметров (МЦД), или наземного метро, будет стоить 155,4 млрд руб., говорится в годовом отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Проект МЦД мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили президенту Владимиру Путину в ноябре 2017 года. Его суть в том, чтобы проложить через столицу сквозные железнодорожные маршруты из разных точек Подмосковья (например, из Одинцово на юго-западе в Лобню на севере). Москва и РЖД будут финансировать этот проект на паритетных условиях — пополам, говорил Белозеров.

Однако первоначально и Белозеров, и Собянин называли другие суммы, которые планируется потратить на этот проект. Мэр оценивал его в 40 млрд руб. В своей заметке о будущем наземном метро в Москве он писал, что для запуска новой схемы движения не нужны большие капитальные вложения: «Потребуются лишь технологические и организационные изменения». Белозеров говорил о 50–60 млрд руб.

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Общество

«155 млрд руб. — это прогнозируемая оценка общей стоимости реализации всех проектов МЦД на перспективу», — пояснил РБК представитель РЖД. Источник в компании добавляет, что Белозеров имел в виду стоимость только первых линий, а не всего проекта.

Представитель департамента транспорта Москвы также сказал РБК, что 40 млрд руб., о которых говорил Собянин, касаются только первых двух веток: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Открыть движение по ним планируется в четвертом квартале 2019 года, отмечает он. Что касается других линий, то «фактическую потребность в ресурсах определит дальнейшее проектирование», добавил собеседник РБК.

«Все варианты маршрутов в данный момент тщательно анализируются, просчитывается целесообразность включения в проект МЦД разных пригородных направлений. Точное число диаметров и стоимость реализации всего проекта пока не определены», — заключил он.

Собянин говорил, что всего возможно строительство до 17 диаметральных линий. Сейчас запланировано пока шесть, рассказал РБК источник в столичном департаменте транспорта: Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Королев — Апрелевка, Нахабино — Железнодорожный и Пушкино — Подольск.

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Дорога в Крыму

В мае 2017 года на полуострове начали строить 260-километровую трассу «Таврида» стоимостью 144 млрд руб. Однако уже в сентябре 2017 года в Минэкономразвития заявили, что стоимость строительства может увеличиться до 166 млрд руб. Открытие первых двух полос планируется к концу 2018 года, еще двух — до конца 2020 года.

ВСМ Москва — Казань

В мае 2018 года первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин заявил, что стоимость строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань увеличилась с 1,26 трлн руб. до 1,6 трлн руб. Ее протяженность составит 770 км, а скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Время в пути сократится с 14 до 3,5 часов. В будущем участок Москва — Казань может стать частью магистрали Пекин — Москва — Берлин. 

Автор: Василий Маринин.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: «РЖД» , Москва
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