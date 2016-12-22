Путин одобрил строительство в Москве ветки метро длиной 50 км

Сергей Собянин, Владимир Путин и Олег Белозеров (слева направо) (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин поддержал реализацию проекта строительства наземной ветки московского метро. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили проект новой ветки метро в рамках официальной встречи, сообщается на официальном сайте администрации президента.

По словам Собянина, власти Москвы и РЖД «придумали схему», которая бы соединила разрозненные куски пригородных железных дорог. «Они доезжают до вокзалов и здесь останавливаются, по сути это тупики», — сказал Собянин.

«С «Российскими железными дорогами» мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и связала сквозные диаметры. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что по сути дела создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 км, которая будет перевозить 42 млн. человек», — сообщил на встрече Собянин.

При этом скорость перемещения по этому участку «увеличится в два раза», заявил Собянин.

Вторым таким проектом, по словам Собянина, является Рижско-павелецкое направление. По нему можно будет «перевозить около 40 миллионов пассажиров», поделился оценками Собянин.

Белозеров отметил, что в результате Москва сможет стать хорошим авиационным хабом. По его словам, движение по завершению этого проекта между аэропортами будет занимать не более одного часа. К реализации этих проектов столичные власти и РЖД готовы приступить уже в 2018 году и реализовать их либо к концу 2018, либо в середине 2019 года, — добавил Собянин.

В конце Собянин обратился к Путину и попросил поручения, «чтобы мы рассматривали этот проект как один из приоритетных в рамках Московского транспортного узла». «Так и сделаем», — ответил Путин.