В РЖД заявили о планах вложить 11 млрд руб. в новую ветку в Шереметьево

Российские железные дороги РЖД могут вложить 10,9 млрд руб. в строительство железнодорожных путей от главной ветки «Аэроэкспресса» Москва — Шереметьево до северного транспортного комплекса аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД — начальника Центра по развитию Московского транспортного узла Петра Кацыва.
По его словам, возможная стоимость проекта составит 10,9 млрд руб. «Скорее всего, [средства вложит] РЖД», — сказал Кацыв. Он добавил, что срок реализации проекта может составить полтора года.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли писала, что новая железнодорожная ветка может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево, где в мае открылся новый терминал В. Как сообщало издание, проект может быть реализован в течение одного-двух лет, что связано с завершением строительства терминала С в 2019 году и его интеграцией с терминалом B.