«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб.

За счет размещения бессрочных облигаций, которое планируется провести уже в этом году, «Почта России» рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. Ранее таким механизмом воспользовались РЖД

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О плане по выходу на долговой рынок в интервью РБК рассказал Максим Акимов, в начале года сменивший пост вице-премьера на должность главы «Почты России». «Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД», — рассказал он.

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.

Обращение к формату «вечных» бондов, а не к формату, например, докапитализации Акимов объяснил тем, что видит, «что сейчас происходит с бюджетом». «Все меры, о которых говорил президент и которые реализованы по его поручению, стоят денег. Мы не глупые люди, которые оголтело ломятся в бюджетную дверь: дай нам докапитализацию, — подчеркивает он. — Мы так вопрос не ставили, хотя я бы, конечно, не отказался сейчас получить 60 млрд руб. в капитал. Но мы реалисты и понимаем, что таких ресурсов сейчас, наверное, у государства нет, и не поднимаем этот вопрос».

Размещение планируется провести уже в этом году. «Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики, это наши цифровые продукты новые, авиапарк, обновление вагонного парка», — поясняет Акимов.