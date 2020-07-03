Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
«Ливерпуль» после завоевания чемпионства крупно проиграл «Манчестер Сити» Спорт, 00:14 Росстат назвал выросшие в цене в конце июня продукты Общество, 00:14 «Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб. Бизнес, 00:00 Максим Акимов — РБК: «Почте предстоит совершить чудовищный кульбит» Бизнес, 00:00 На участке в Петербурге аннулировали 35 бюллетеней Общество, 02 июл, 23:31 В Москве за сутки умерли 34 человека с коронавирусом Общество, 02 июл, 23:14 В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских Общество, 02 июл, 23:14 В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой Финансы, 02 июл, 22:55 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 02 июл, 22:46 Давид Рафаловский — РБК: «Весь мир уже в облаке, и Россия там будет» Индустрия 4.0, 02 июл, 22:40  Суд отменил приговор осужденному на десять лет экс-чиновнику Минобороны Общество, 02 июл, 22:31 НБА заявила о девяти новых случаях заражения игроков коронавирусом Спорт, 02 июл, 22:28 Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию Политика, 02 июл, 22:19 Власти впервые в 2020 году рекомендовали госкомпании не платить дивиденды Бизнес, 02 июл, 22:17
Бизнес ,  
0 

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб.

За счет размещения бессрочных облигаций, которое планируется провести уже в этом году, «Почта России» рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. Ранее таким механизмом воспользовались РЖД
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О плане по выходу на долговой рынок в интервью РБК рассказал Максим Акимов, в начале года сменивший пост вице-премьера на должность главы «Почты России». «Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД», — рассказал он.

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.

Обращение к формату «вечных» бондов, а не к формату, например, докапитализации Акимов объяснил тем, что видит, «что сейчас происходит с бюджетом». «Все меры, о которых говорил президент и которые реализованы по его поручению, стоят денег. Мы не глупые люди, которые оголтело ломятся в бюджетную дверь: дай нам докапитализацию, — подчеркивает он. — Мы так вопрос не ставили, хотя я бы, конечно, не отказался сейчас получить 60 млрд руб. в капитал. Но мы реалисты и понимаем, что таких ресурсов сейчас, наверное, у государства нет, и не поднимаем этот вопрос».

«Почта России» объяснила разброс в прогнозе о падении выручки в 2020 году
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Размещение планируется провести уже в этом году. «Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики, это наши цифровые продукты новые, авиапарк, обновление вагонного парка», — поясняет Акимов.

«Вечные» облигации — это долговое обязательство эмитента без даты погашения, то есть без выплаты номинальной стоимости. Купоны по таким бондам могут платиться бесконечно долго, но кредитор может не получить обратно номинал. Но в некоторых выпусках «вечных» бондов прописывается возможность эмитента выкупить облигации по прошествии определенного срока. Вечные еврооблигации в иностранной валюте размещали российские банки за рубежом, на российском же рынке первым такое размещение провели РЖД. Госкорпорация выпустила бессрочные бонды пока на 30 млрд руб. (ставка составила 6,55%, предусмотрен опцион каждые пять лет), общий объем размещений может составить 370 млрд руб. За счет этих средств госкомпания рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму.

Общий кредитный портфель «Почты России» на конец 2019-го составлял 66,3 млрд руб., из которых 11,6 млрд руб. (или 17,5%) — кредиты, остальное — облигационные займы (в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций).

Власти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Еще одним возможным источником финансирования для «Почты России» по-прежнему может стать Фонд национального благосостояния. В ноябре прошлого года бывший глава почтового оператора Николай Подгузов и предправления банка ВТБ Андрей Костин предложили тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву выделить «Почте России» из фонда 39,8 млрд руб. Эти средства с 2014-го были зарезервированы под РЖД, но транспортная монополия ими так и не воспользовалась. Но после того обращения к главе правительства в РЖД также заявили о намерении эти средства все же задействовать. «Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — комментировал тогда шансы претендентов на средства ФНБ министр транспорта Евгений Дитрих.

Но дискуссия об этих деньгах из ФНБ, по словам Акимова, была до февраля. «Если она возобновится с Министерством финансов, будем рады сделать заявку. Решения нет, но мы считаем, что мы хороший реципиент этих ресурсов», — отметил он.

Авторы: Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Павел Казарновский
Теги: «Почта России», Максим Акимов, облигации
Материалы по теме
«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором
Общество
Власти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД
Финансы
«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter