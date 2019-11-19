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Глава Минтранса заявил о шансах РЖД опередить «Почту» и получить ₽40 млрд
Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил надежду, что РЖД смогут доказать свою эффективность и получат 40 млрд руб. из ФНБ, необходимые для закупки локомотивов. На эти же средства претендует «Почта России»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министр транспорта Евгений Дитрих рассчитывает, что 40 млрд руб. из ФНБ, на которые претендуют и РЖД, и «Почта России», выделят железнодорожной монополии.

«Мы находимся в дискуссии, обсуждаем. Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — заявил Дитрих в интервью РБК.

На совещании об инвестиционной программе РЖД, которое прошло 12 ноября в поезде по пути из Новосибирска в Барнаул, Дитрих попросил премьера Дмитрия Медведева выделить госмонополии эти 40 млрд руб. из ФНБ для закупки локомотивов. «Просили бы, Дмитрий Анатольевич, в соответствии с ранее принятыми решениями, мы в 2014 году о них договаривались, предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягово-подвижного состава средствами ФНБ за счет остатков на счетах банка ВТБ. Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение четкой потребности в возврате, в возможности использовать эти деньги», — сказал министр.

В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция +1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем размещены в облигациях РЖД, а еще 39,8 млрд руб. остались на счетах ВТБ.

На эти же средства претендует «Почта России». Ее руководитель Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведеву, в котором попросили выделить эти средства на инфраструктурное развитие компании. Сейчас идет преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество, стоят задачи по повышению эффективности, требуются инвестиции в модернизацию 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек), напоминали авторы письма.

Источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что вопрос о выделении 40 млрд руб. из ФНБ было поручено проработать Дитриху, а также первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову и министру экономического развития Максиму Орешкину.

Автор: Тимофей Дзядко, Элина Тихонова
Теги: РЖД, ФНБ, «Почта России»
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Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ
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