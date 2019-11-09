«Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния

Но до установления этого порога средства суверенного фонда направлялись, например, на строительство первого в мире арктического завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ». В 2014-ом, в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков, Минфин разметил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее, чем через 5 лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД.

Именно о невостребованный со стороны РЖД сумме — в 39,8 млрд руб., как указно в письме, и идет речь. Сейчас эти средства временно размещены в Банке России на стандартных условиях (депозит «овернайт»).

Зачем «Почте России» потребовалось госфинансирование

«Почта России» предложила использовать этот свободный остаток для своего инфраструктурного развития. Авторы письма напоминают, что сейчас идет реорганизация — преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество, стоят задачи по повышению эффективности, требуются инвестиции в модернизацию 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек). «Динамическое развитие «Почты России» будет иметь позитивный социально-экономический эффект как для отдельных регионов России — особенно удаленных и малонаселенных, — так и для всей страны», — говорится в письме.

Последний раз «Почта России» получала субсидии из федерального бюджета в 2014 году. Они составили 3,139 млрд руб. Из них 3 млрд руб. пошли на компенсацию потерь от сдерживания роста цен на доставку подписных печатных изданий и 139 млн руб. — за работу на Крайнем Севере. В 2015 году предприятие впервые показало чистую прибыль — она составила 1,6 млрд руб. при выручке 149 млрд руб. По итогам 2016 года выручка достигла 161 млрд руб., а чистая прибыль — 1,7 млрд руб. В интервью РБК в июле 2017 года предыдущий глава «Почты России» Дмитрий Страшнов, подводя итоги своей работы во ФГУПе, сказал, что считает главным достижением своей команды, что за два года работы предприятие стало безубыточным и бездотационным.

Но уже в сентябре 2017 года возглавивший «Почту Рссии» Николай Подгузов заявил, что компания все-таки нуждается в господдержке — как финансовой, так и регуляторной. «Мы на самом деле представляем государство там, где его никто не представляет. Поэтому в этом плане, я считаю, мы очень надежный партнер государства. Если нас в этом плане будут активнее поддерживать, это будет только на пользу нашим гражданам», — говорил он тогда. Но в ответ на это занимавший на тот момент должность вице-премьера Аркадий Дворкович объявил, что правительство не планирует оказывать «Почте России» финансовую помощь из федерального бюджета.

Пока из бюджета «Почта России» поддержки так и не получила. Но в августе 2019-го стало известно о разработанной компанией новой концепции на 2020-2027 годы по трансформации отделений в «Центры притяжения». Для реализации этого плана, «Почта России» попросила из бюджета почти 85 млрд рублей, из которых 66,4 млрд — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд — на проведение капитального ремонта и 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

Причем тут ВТБ

Почему под обращением за средствами ФНБ кроме подписи главы «Почты России» стоит подпись главы ВТБ собеседники РБК не уточняют. Банк и бывший ФГУП уже давно партнеры. Еще в 2016-ом был создан Почта Банк. Изначально контроль над ним был у ВТБ, но с конца 2017-го группа и компания владеют по 50% минус одна акция банка, еще 2 акции принадлежат председателю правления Почта банка Дмитрию Руденко. Согласно стратегии банка, с 2016 по 2018 год он должен открывать по 6 тыс. точек в отделениях «Почты России» ежегодно. За возможность использовать инфраструктуру почтовых отделений для оказания банковских услуг банк платит «Почте» так называемый инфраструктурный платеж: в 2016 году он составил 750 млн руб., в 2017 году — 3 млрд руб., в 2018-м — 4,6 млрд, в 2019-м - превысит 5 млрд. Суммарно объем этих платежей до конца 2023-го должен составить 54 млрд руб.

В октябре прошлого года, ВТБ и «Почта России» также создали совместное предприятие — АО «Национальные логистические технологии», предусматривающее создание 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 тыс кв.м. Размер инвестиций каждой стороны — по 10,19 млрд руб. в течение трех лет.

РБК направил запрос в ВТБ.

Кто еще претендует на эти деньги ФНБ

На тот же остаток в 39,8 млрд руб. претендует и первоначальный адресат этих средств — РЖД. Компания попросила правительство выделить в 2020 году эти деньги на закупку локомотивов в рамках ранее одобренного лимита, говорил на встрече с журналистами 30 октября гендиректор РЖД Олег Белозеров. Несколько лет назад 100 млрд руб. выделялись как раз на локомотивы, напомнил он. Но на тот момент часть суммы не была использована, так как средства смогли привлечь с рынка, а средства ФНБ решили оставить как резерв. «Эти деньги есть и сейчас. Поскольку такая возможность появляется, а на закупку локомотивов нам по-прежнему нужны деньги, мы точно также готовы их заимствовать и просили правительство вернуться к этому вопросу и эти деньги нам дать», — заявлял Белозеров.

Представитель РЖД отказался комментировать, известно ли компании о том, что на те же средства претендует «Почта России».