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Пандемия коронавируса ,  
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«Почта России» объяснила разброс в прогнозе о падении выручки в 2020 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пока невозможно точно оценить динамику выручки «Почты России», однако уже сейчас очевидно, что из-за эпидемии COVID-19 доходы компании в 2020 году будут перераспределены. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Прогнозировать точную динамику выручки сейчас крайне затруднительно — идет всего лишь вторая неделя карантина. Однако уже сейчас ясно, что она по итогам 2020 года перераспределится», — указано в сообщении.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что по некоторым направлениям планируется даже увеличение выручки — например от услуг гиперлокальной доставки, а также от логистических услуг, которые компания оказывает российским и международным маркетплейсам.

Также компания планирует нарастить выручку за счет новых проектов. Например, на фоне локального снижения спроса на государственные заказные отправления «Почта России» работает над цифровизацией этой услуги.

Ранее гендиректор «Почты России» Максим Акимов заявил в ходе онлайн-саммита «Бизнес после пандемии», что доходы организации за 2020 год могут сократиться на сумму от 18 млрд до 30 млрд руб. при разных сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в России, сообщало «РИА Новости».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, «Почта России», новости РБК
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