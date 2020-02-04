«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

Максим Акимов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Совет директоров «Почты России» объявил о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова гендиректором компании. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.

«На посту генерального директора Максим Акимов продолжит масштабную трансформацию АО «Почта России» в первоклассную почтово-логистическую компанию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первый рабочий день у Акимова 5 февраля.

Ранее 4 февраля о том, что совет директоров назначил гендиректором «Почты России» Акимова, сообщали источники РБК, ТАСС и «РИА Новости». Источники также указывали, что его замом будет Николай Подгузов, однако формально это произойдет после соответствующего указа гендиректора.