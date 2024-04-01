По делу об изъятии «Макфы» арестовали активы на ₽100 трлн

Пристав арестовал счета и активы на 100 трлн руб. по делу об изъятии «Макфы»

По иску об изъятии «Макфы» в пользу государства арестованы активы родственников владельцев компании на сумму 100 трлн руб., также арест наложили на акции аффилированных компаний. Генпрокуратура подала иск 28 марта

Фото: Валерий Бушухин / ИТАР-ТАСС

Судебный пристав наложил арест на счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества крупнейшего в России производителя макарон «Макфа» и аффилированных фирм в интересах государства. В постановлении пристава говорится, что сумма арестованных активов составляет 100 трлн руб., сообщает, ознакомившись с документом, ТАСС.

«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять Белоусова. — РБК), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей», — сказано в постановлении.

Также по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций аффилированных с «Макфой» и ее владельцами компаний, добавляет агентство со ссылкой на копии документов. Меры затронули: «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское» (акции принадлежат Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании «Сула гранти ЛТД»), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской MGC International B.V.

28 марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства акции «Макфы». Речь идет об изъятии акций «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и др.

Ведомство считает, что «Макфа» и ряд других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары — Юревич и Белоусов — занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», писал «Коммерсантъ». Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010 года возглавлял Челябинск, а впоследствии до 2014 года — Челябинскую область. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.