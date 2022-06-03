Часть сертифицированных магазинов Lego в России закрылись

В марте датская компания приостановила ввоз продукции в Россию из-за санкций. В отсутствие поставок некоторые магазины сети приостановили работу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Часть сертифицированных магазинов Lego приостановили работу из-за отсутствия поставок, сообщила РБК руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (IRG) Людмила Семушина.

О том, что ретейлер направил клиентам письмо о закрытии магазинов, ранее написал Reuters. «Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных запасах», — поясняется в рассылке.

На сайте сети в разделе «Магазины» не указано, какие именно из торговых точек закрылись.

В марте Lego приостановила ввоз продукции в Россию из-за санкций, введенных после начала военной операции на Украине, и «непредсказуемых условий», в которых датской компании приходится работать. Lego также объявила, что сделает пожертвование в размере 100 млн датских крон (около $15,8 млн) «для поддержки народа Украины». Средства должны быть распределены между ЮНИСЕФ, Save the Children и Датским Красным Крестом.

В конце мая часть своих магазинов закрыл оператор розницы Apple — re: Store, который тоже входит в IRG. Производитель спортивных товаров Nike разорвал соглашение с IRG и закроет все магазины под своим брендом в России.