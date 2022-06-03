Marriott решила приостановить деятельность в России

Marriott признала, что процесс приостановки деятельности на рынке, где компания работает уже 25 лет, является сложным. Свое решение в Marriott объяснили введением антироссийских санкций со стороны США, ЕС и Великобритании

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Сеть гостиниц Marriott заключила, что введенные против России санкции ЕС, США и Великобритании сделали невозможным продолжение бизнеса в стране. Компания решила приостановить деятельность в России, говорится в ее сообщении. Marriott присутствовала на российском рынке 25 лет.

«Недавно объявленные ограничения в США, Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке. Мы приняли решение приостановить все международные операции Marriott в России. Процесс приостановки деятельности на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, является сложным», — подчеркнули в компании.

В Marriott отметили, что они по-прежнему сосредоточены на поддержке партнеров на Украине и в России, в том числе обеспечивая трудоустройство сотрудников в сети отелей за пределами стран, непосредственно затронутых военными действиями. Компания выделила $1 млн из внутренних фондов для оказания помощи сотрудникам и их семьям.

Всего сеть Marriott International в России насчитывает более 20 отелей. Пять отелей, которые работают под брендами Marriott в Москве принадлежат «Сафмару» Михаила Гуцериева — Marriott Royal Aurora, Marriott Tverskaya, Marriott Grand Hotel и Sheraton Palace и National, a Luxury Collection Hotel. Этими отелями управляет британская Interstate Hotels & Resorts. РБК направил запрос в «Сафмар». Источник в группе «Сафмар» сообщил РБК, что все отели продолжат свою работу, но в каком формате и под каким брендом станет понятно после получения дополнительных разъяснений от сети.

В начале марта компании Hilton и Hyatt, которые управляют отелями высшего класса, объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России. Они пообещали обеспечить продолжение работы и оплату труда всех пострадавших сотрудников.

Тогда же о приостановке работы в России объявили сервисы бронирования жилья и отелей Booking и Airbnb. Представитель Booking объяснили РБК свое решение «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране». В Airbnb отметили, что площадка испытывает трудности при проведении операций на территории России.