Производитель водки «Царская» выкупит один из крупнейших водочных заводов

Ladoga договорилась о покупке Тульского винокуренного завода, выпускающего в том числе по контракту ром для Bacardi. Сделка должна позволить группе нарастить мощности. Эксперты говорят о «смене поколений» на водочном рынке

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Президент и основной владелец группы Ladoga Вениамин Грабар договорился о покупке «Тульского винокуренного завода 1911». Об этом РБК рассказали два источника на алкогольном рынке, знакомых с ходом переговоров, а также подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки.

Тульское предприятие, по данным СПАРК, на 80% принадлежит Дмитрию Гительману, еще 20% — у Корпорации развития Тульской области, которая, по словам одного из собеседников РБК, сохранит свою долю. Гительман не ответил на запрос РБК, Грабар и представитель корпорации от комментариев отказались.

Чем известен «Тульский винокуренный завод 1911»

«Тульский винокуренный завод 1911» — один из крупнейших по производству водки, настоек и других алкогольных продуктов, сообщается на инвестиционном портале Тульской области. По данным участников рынка, за восемь месяцев 2023 года завод входил в десятку крупнейших производителей водки в России и занимал восьмое место рейтинга.

Предприятие было построено в тульском поселке Пронь в 1911 году, откуда и взялось его нынешнее название. Завод работал до 1980-х годов, не считая остановки в годы Великой Отечественной войны, а потом в стране началась масштабная антиалкогольная кампания, и предприятие было закрыто. В 2003 году, по данным телеграм-канала «Пьяный мастер», с подачи тогдашнего губернатора Тульской области Василия Стародубцева началось возобновление работы завода, которым руководил Михаил Щербаков.

В 2011 году Стародубцев скончался, и через несколько лет Щербаков перезапустил предприятие, дав ему название «ТД Медведь». Основной деятельностью компании был контрактный розлив, в том числе для «Статус Групп», контролируемой тогдашним главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, находящимся сейчас в международном розыске. В 2017 году «ТД Медведь» был ликвидирован в результате банкротства, после чего тульский завод продолжил работу сначала через ООО «Тульский винокуренный завод 1911». Основной владелец юрлица Дмитрий Гительман — зять Михаила Щербакова.

По собственным данным, сейчас предприятие включает пять линий розлива общей мощностью 6 млн дал ликеро-водочных изделий в год. Компания в основном занимается контрактным розливом, в числе ее партнеров — группа Bacardi, для которой тульский завод выпускает ром Oakheart и джин Bosford. Завод также выпускает водку «Праздничная», «Старлей», «Медведь» и ряд других ликеро-водочных изделий. Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2023 году его выручка увеличилась с 4,9 млрд руб. годом ранее до 5,9 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась с 30 млн до 22,2 млн руб.

Что такое группа Ladoga Компания входит в число крупнейших в России импортеров и производителей алкогольной продукции. Она была основана в 1995 году в Петербурге, основные владельцы компании — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев, Сергей Клюшкин. В числе ее брендов — водка «Царская», джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие. Собственный завод компании включает шесть производственных линий общей мощностью 5,5 млн дал в год, объем выпуска составляет 400 sku (товарных позиций) различной крепости в год. По данным компании, в 2023 году объем ее продаж увеличился на 46%, до 36 млрд руб., составив 5,2 млн дал. Из них на собственные бренды Ladoga пришлось 4 млн дал.

Зачем Ladoga тульский завод

Собственных мощностей Ladoga, активно развивающей новые категории, вероятно, уже недостаточно, полагает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. О нехватке мощностей ранее говорили и в самой компании. Так, в марте 2023 года там рассказывали, что в 2022 году в стране существенно увеличился спрос на водку, но удовлетворить рост на 100% в Ladoga не смогли из-за лимитов производственных линий — больше чем в три смены завод работать не может.

Для производства разных видов ликеро-водочных изделий на одних и тех же линиях необходимо тратить значительное время на чистку емкостей перед каждой категорией продукции, поясняет Дробиз. Для расширения производства новыми линиями может не быть территориальных возможностей, продолжает эксперт. Преимущество тульского завода заключается еще и в выгодном расположении с точки зрения логистики, добавляет он.

Стоимость завода зависит в том числе от того, останутся ли на нем контрактные бренды, приносящие предприятию основную прибыль, говорит Дробиз. При этом он отмечает, что Тульский винокуренный завод — один из самых современных в России и сам по себе «стоит не дешево».

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, потенциальная стоимость бизнеса «Тульского винокуренного завода 1911», с учетом финансовых показателей за 2023 год, может составить 2,2–2,5 млрд руб. При этом он не исключает, что, исходя из мощности завода и потенциала роста бизнеса, реальная цифра значительно выше.

В целом на рынке крепкого алкоголя сейчас наблюдается повышенная M&A-активность, обусловленная прежде всего потенциалом по замещению российскими производителями импортной продукции, констатирует Шумов. В феврале на Мосбирже первичное публичное размещение провел калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», напоминает он.

Кроме того, на алкогольном рынке может произойти еще одна крупная сделка — продажа бизнеса Алкогольной сибирской группы (АСГ), известной по брендам водки «Хаски» и «Пять озер». О том, что ее основной владелец ищет покупателя, РБК рассказывали источники в алкогольной и финансовой отраслях, при этом в самой компании утверждали, что речь идет лишь о привлечении инвестора, а не о продаже всей компании.

В числе основных интересантов собеседники называли основателя той же Ladoga Грабара, однако в АСГ подчеркивали, что не рассматривают его в качестве «соинвестора». По словам источника РБК на алкогольном рынке, переговоры с АСГ и «Тульским винокуренным заводом 1911» Грабар вел одновременно и, так и не сумев договориться со Стрельцом, достиг договоренностей с владельцами тульского предприятия. Бизнесом АСГ, по словам собеседника РБК в отрасли, интересуются два непрофильных игрока, называть их имена он отказался.

Дробиз не исключает, что в ближайшие годы на рынке будет происходить «смена поколения», так как основные владельцы крупных предприятий достигают пожилого возраста и у них уже нет прежней энергии для ведения алкогольного бизнеса — одного из самых зарегулированных в стране.