Производитель водки «Пять озер» начал переговоры о поиске инвестора

У «Алкогольной сибирской группы» может появиться новый владелец. Основатель компании Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса, говорит источник РБК. В самой компании утверждают, что ищут лишь дополнительного инвестора

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Основатель одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса. Об этом РБК рассказали пять источников на алкогольном рынке, а также подтвердили три собеседника из финансовой сферы, в том числе в двух крупных банках, куда представители Стрельца обращались по поводу ведения сделки.

В самой АСГ заявили РБК, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса». Такое решение в компании объяснили намерением «развивать бизнес и расширять сферы своего присутствия в новых категориях и сегментах». Оставаться в тройке лидеров среди водочных производителей России для АСГ перестало быть главной целью, добавили там.

Что такое АСГ

Компания была основана в 1993 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром» и изначально занималась розливом и оптовой продажей крымского вина, только позднее переключившись на производство водки. Основное юрлицо, ООО «АСГ», было зарегистрировано в конце 2008 года. Сейчас помимо «Омсквинпрома» ему принадлежат подмосковный Рузский купажный завод, а также юрлица, специализирующиеся на оптовой торговле.

Консолидированные финансовые показатели компании не раскрываются. Согласно последним данным СПАРК, выручка ООО «АСГ» в 2022 году достигла 36,2 млрд руб. против 29,3 млрд руб. ранее. При этом увеличился и чистый убыток компании — с 636,2 млн руб. годом ранее до 4,4 млрд руб. в 2022 году.

Ключевые продукты АСГ — водка «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». Последняя в 2010-е годы была самой продаваемой водкой в стране. Компания также выпускает настойки «Сиббиттер», джин Broom, несколько брендов виски и занимается импортом зарубежного алкоголя.

Ранее АСГ помимо производства алкоголя развивала и другие направления бизнеса, в частности новосибирскую сеть алкомаркетов «Астор». Но впоследствии Стрелец продал ее и сосредоточился именно на водочном бизнесе.

До конца 2022 года долями в ООО «АСГ» владели кипрские VP Island Limited и Tradeline Solutions Limited, затем 100% перешли супруге Стрельца — Ларисе Стрелец. В конце 2023 года 99% перешли эмиратскому Boreal Spirits, который, по данным самой АСГ, входит в ASG Global. Изменение структуры владения в компании объясняли предоставлением дополнительных преимуществ для развития экспортно-импортного направления и повышением представленности в дружественных странах. Boreal Spirits входит в кипрскую KPO Marketing Company, которой, по ее собственным данным, а также судя по данным СПАРК, принадлежат права на ряд брендов АСГ и зарубежные марки компании. Права части брендов непосредственно у ASG Global.

KPO Marketing Company Limited, по данным реестра кипрских компаний, возглавляют Андрей Стрелец и Татьяна Гомля (оба в должности директора). Единственным владельцем кипрской компании выступает зарегистрированная в Гонконге Solex Holding Limited. Эта компания получила акции KPO Marketing Company Limited в марте 2023 года (прежним владельцем выступала VP Island Ltd), ее бенефициары неизвестны.

Что говорят про возможную сделку

Собеседники РБК на алкогольном рынке настаивают на том, что Стрелец намерен продать всю компанию. Источник, знакомый с деталями возможной сделки, говорит, что ее закрытие планировалось до марта этого года, однако задержка возникла из-за затянувшегося процесса выбора покупателя.

Три источника РБК называют в качестве одного из интересантов президента группы Ladoga (водка «Царская», джин Barrister) Вениамина Грабара. В АСГ утверждают, что не рассматривают Ladoga «в качестве соинвестора». Сам Грабар в ответ на вопрос РБК про переговоры с АСГ о покупке ее бизнеса отказался от комментариев, не став ни опровергать, ни подтверждать их факт. Помимо Грабара есть еще два непрофильных интересанта, предлагающих «приличную цену», говорит один из собеседников РБК, не уточняя деталей.

Как оценивают Алкогольную сибирскую группу

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, основную ценность бизнеса АСГ составляют бренды, так как самих по себе ликеро-водочных заводов в стране достаточно много, в том числе простаивающих или не полностью загруженных.

Бренды оцениваются исходя из объема вложенных в их продвижение средств за все время, долю на рынке и уровень дистрибуции, говорит основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. При этом Кауфман обращает внимание на то, что в стоимость бренда нельзя закладывать будущие тренды рынка, так как не факт, что новый собственник сможет сохранить позиции торговой марки, которые она достигла благодаря активностям, проводившимся прежним владельцем и прошедшим рыночные условия. Кроме того, приобретая водочные бренды, необходимо учитывать усиливающуюся конкуренцию, повышение акцизов и увеличение стоимости комплектующих, а также то, что на русскую водку за рубежом наложены определенные санкции и возможности для экспорта сильно ограничены.

По мнению Кауфмана, профильному игроку, особенно в водочном бизнесе, будет проще сохранить популярность приобретаемых марок, поскольку он понимает специфику рынка и сможет дополнить собственные успешные бренды новыми успешными марками. По его мнению, непрофильному игроку, который сосредоточится только на брендах АСГ, не имея при этом опыта в алкогольном бизнесе, будет не просто сохранить, а тем более улучшить нынешние позиции брендов компании.

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, с учетом дальнейшего потенциала роста бизнеса и премии за контроль мультипликатор АСГ может составить 6.5–7.0х EBITDA и даже выше. Он ориентировался на похожие публичные российские компании. Так, текущий мультипликатор EV/ EBITDA Nobabev Group (ранее — Beluga Group) с учетом итогов компании по 2023 году составляет около 5.3х. В феврале IPO провела другая алкогольная компания — калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», но в ее случае мультипликатор не совсем показательный, так как она привлекала финансирование на развитие бизнеса и в показатель был заложен будущий рост. Мультипликатор EV/ EBITDA «Кристалла» с учетом привлеченного финансирования и прогноза EBITDA по 2023 году составляет сейчас около 17.0х.