Суд раскрыл, как федеральный чиновник владел крупнейшим продавцом водки

Объявленный в международный розыск бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян действительно был совладельцем крупного водочного бизнеса и связанного с ним банка. Теперь это подтвердил суд

Игорь Чуян (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская.

Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорь Чуян контролировал «Статус Групп».

Экс-чиновник уже несколько лет находится в международном розыске. Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.