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Суд отклонил апелляцию России по водке «Столичная» к экс-владельцам ЮКОСа

Суд Нидерландов отклонил апелляцию России по «Столичной» к экс-владельцам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию России с требованием отмены ареста ряда брендов, в том числе водочных «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкса. Речь идет о тяжбе с экс-владельцами ЮКОСа
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию России с требованием отменить арест на ряд торговых марок, в том числе водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya, в странах Бенилюкса.

Речь идет о 18 торговых марках, на которые пытаются получить права экс-владельцы ЮКОСа — компании Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. В январе 2020 года нидерландский суд окончательно закрепил за Россией права на них, бренды принадлежат федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт».

В портфель брендов «Союзплодоимпорт» входят в том числе марки водки «Столичная», «Московская» и «Русская», а также шампанское «Советское». Компания уже более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на данные бренды, которые используются другими предприятиями.

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Бизнес
Фото:Алексей Мякишев / Russian Look / Global Look Press

В пресс-релизе GML (представляет интересы ответчиков в этом разбирательстве) уточняется, что это решение суда дает возможность бывшим владельцам ЮКОСа выставить права на продажу «в процессе исполнения их арбитражных решений о более 50 миллиардов долларов ущерба».

«Это решение Верховного суда открывает путь для продажи активов Российской Федерации во исполнение арбитражных решений», — заявил генеральный директор GML Тим Осборн.

В 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге после десятилетнего разбирательства присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа более $50 млрд за незаконную «экспроприацию» компании. Россия неоднократно подавала апелляции по этому делу, требуя отмены решения. В последний раз апелляцию отклонил суд Амстердама, Москва обещала оспорить решение.

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