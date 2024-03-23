Суд отклонил апелляцию России по водке «Столичная» к экс-владельцам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию России с требованием отменить арест на ряд торговых марок, в том числе водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya, в странах Бенилюкса.
Речь идет о 18 торговых марках, на которые пытаются получить права экс-владельцы ЮКОСа — компании Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. В январе 2020 года нидерландский суд окончательно закрепил за Россией права на них, бренды принадлежат федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт».
В портфель брендов «Союзплодоимпорт» входят в том числе марки водки «Столичная», «Московская» и «Русская», а также шампанское «Советское». Компания уже более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на данные бренды, которые используются другими предприятиями.
В пресс-релизе GML (представляет интересы ответчиков в этом разбирательстве) уточняется, что это решение суда дает возможность бывшим владельцам ЮКОСа выставить права на продажу «в процессе исполнения их арбитражных решений о более 50 миллиардов долларов ущерба».
«Это решение Верховного суда открывает путь для продажи активов Российской Федерации во исполнение арбитражных решений», — заявил генеральный директор GML Тим Осборн.
В 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге после десятилетнего разбирательства присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа более $50 млрд за незаконную «экспроприацию» компании. Россия неоднократно подавала апелляции по этому делу, требуя отмены решения. В последний раз апелляцию отклонил суд Амстердама, Москва обещала оспорить решение.
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