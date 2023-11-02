Производитель водки «Царская» запланировал IPO в 2025 году

Выпускающая водку «Царская» компания Ladoga планирует провести IPO в 2025 году. Эксперты предсказывают интерес со стороны инвесторов, называя алкогольный бизнес защитным активом, так как продажи спиртного растут даже в кризис

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российский импортер и производитель алкоголя Ladoga планирует провести первичное размещение акций на бирже (Initial Public Offering, IPO) в 2025 году. Об этом президент и совладелец компании Вениамин Грабар рассказал в интервью РБК.

В подготовке к размещению Ladoga сопровождают Сбер, ВТБ и «Абсолют», уточнил Грабар. Сейчас компания, по его словам, готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. Это необходимо «для получения практики публичности», пояснил Грабар.

Ladoga — один из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в стране. Компания была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге, ее основные владельцы — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев и Сергей Клюшкин. Ladoga производит джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие напитки на собственном заводе мощностью 5,5 млн декалитров (дал) в год. По собственным данным, общие отгрузки компании, включая импорт, в 2022 году увеличились на 32% год к году — до 3,6 млн дал. Основная доля отгрузок пришлась на собственные бренды Ladoga — они выросли на 40% до 2,6 млн дал. Импортного алкоголя было отгружено 777 тыс. дал — на 7% выше аналогичного показателя прошлого года.

Грабар рассчитывает, что к моменту проведения IPO российский фондовый рынок отчасти восстановится. «Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могу подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — заявил президент Ladoga.

Основная задача до размещения, по его словам, заключается в увеличении капитализации компании. К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость Ladoga должна составить 40 млрд руб (при EBITDA 6-8 млрд руб.)., при пессимистичном — 30-33 млрд руб.

По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до 20,08 млрд руб., чистая прибыль — в 5,3 раза до 1,03 млрд руб. EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за год увеличилась в 3,1 раза — до 2,15 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 10,8%. Операционная прибыль достигла 2,07 млрд руб., показав рост в 3,3 раза. Чистый долг компании за год вырос в 1,9 раз — до 3,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.

Сейчас на московской бирже торгуются две российские алкогольные компании — Novabev Group (бывшая Beluga Group; BELU) и «Абрау Дюрсо» (ABRD). Но, по мнению Грабара, компании FCMG-сегмента (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) потенциально могут вызвать высокий интерес частных инвесторов. По его словам, «это тот бизнес, который как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Алкогольные компании можно рассматривать как защитный актив для инвесторов на российском рынке акций, говорит управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Как показала практика, что бы ни происходило — пандемия, специальная военная операция, различные геополитические шоки — продажи алкогольных компаний очень устойчивы ко всем событиям и демонстрируют хороший рост, поясняет он. На руку им играет и то, что сейчас они занимают долю иностранных производителей и поставщиков, покинувших российский рынок. Это, естественно, благоприятно сказывается на их рентабельности и, как следствие, доходности акционеров, отмечает Асатуров. Поэтому появление на бирже эмитента из алкогольного сектора инвесторы, наверняка, воспримут с интересом, резюмирует аналитик.

По оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дробиза, в ряде категорий крепких спиртных напитков доля российских компаний за последние годы значительно выросла. Например, среди виски и рома она достигает почти 50%, а в джине — уже 90%. Впрочем, отмечает он, потребители, которые предпочитали импортный алкоголь, продолжают приобретать именно его. В стране работает механизм параллельного импорта, и ряд алкогольных напитков ушедших зарубежных компаний завозят в Россию таким способом, напоминает эксперт. Российские виски и ром пробуют в основном те, кто пьет водку и покупает алкоголь в ценовой категории около 500 руб. за бутылку, добавляет Дробиз.

