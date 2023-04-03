WSJ узнала о временном закрытии офисов McDonald’s в США

В компании работает более 150 тыс. человек по всему миру как в ресторанах, так и на корпоративных должностях. 70% из них расположены за пределами Соединенных Штатов. Ранее массовые увольнения прошли в Amazon и Google

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закроет офисы в США, готовясь к сокращению сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на приказ, попавший в распоряжение издания.

«В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации», — говорится в распространенном сотрудникам McDonald’s сообщении.

Представители компании не стали раскрывать количество уволенных сотрудников.

В январе сеть заявила о планах принять «трудные» решения, касающиеся изменений в штатном расписании компании в рамках более широкого стратегического плана. В то время, уточняет WSJ, гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински сказал, что ожидал сэкономить деньги в рамках оценки рабочей силы. Тогда Кемпчински добавил, что у него нет конкретной суммы в долларах или точного количества рабочих мест, которые он хотел бы сократить.

В компании работает более 150 тыс. человек по всему миру как в ресторанах, так и на корпоративных должностях. 70% из них расположены за пределами Соединенных Штатов. В мае 2022 года компания ушла с российского рынка и продала бизнес, позже McDonald's покинула Белоруссию и Казахстан.

Крупные организации из разных отраслей сокращают количество работников на фоне опасений по поводу замедления экономики. Так, в ноябре 2022 года Amazon уволила 10 тыс. сотрудников, а в марте 2023-го — еще 9 тыс. О массовых увольнениях сообщали также Google, Microsoft, Netflix и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России).