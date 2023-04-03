Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
WP сообщила о доказательствах попыток Трампа помешать расследованию Политика, 05:53
Генпрокуратура заявила о 19 отказах стран Запада в выдаче граждан Политика, 05:48
Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали личному составу ВДВ Политика, 05:25
WSJ узнала о временном закрытии офисов McDonald’s в США Бизнес, 05:06
Россияне оказались не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы Общество, 05:00
Rheinmetall откроет в Румынии центр по ремонту вооружений для Украины Политика, 04:32
Нефть подорожала на 8% из-за решения ряда стран сократить добычу Бизнес, 04:30
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 04:00 Политика, 04:03
В квартире подозреваемой в убийстве Татарского прошел обыск Политика, 03:46
Минстрой предложил обязать впускать в квартиры работников ЖКХ Общество, 03:20
Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области Бизнес, 02:59
В постпредстве раскритиковали реакцию ЕС на председательство в СБ ООН Политика, 02:43
В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на службу по контракту Политика, 02:23
Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу Политика, 02:01
Бизнес ,  
0 

WSJ узнала о временном закрытии офисов McDonald’s в США

WSJ: McDonald's временно закрывает офисы в США из-за сокращения персонала
В компании работает более 150 тыс. человек по всему миру как в ресторанах, так и на корпоративных должностях. 70% из них расположены за пределами Соединенных Штатов. Ранее массовые увольнения прошли в Amazon и Google
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закроет офисы в США, готовясь к сокращению сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на приказ, попавший в распоряжение издания.

«В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации», — говорится в распространенном сотрудникам McDonald’s сообщении.

Представители компании не стали раскрывать количество уволенных сотрудников.

В январе сеть заявила о планах принять «трудные» решения, касающиеся изменений в штатном расписании компании в рамках более широкого стратегического плана. В то время, уточняет WSJ, гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински сказал, что ожидал сэкономить деньги в рамках оценки рабочей силы. Тогда Кемпчински добавил, что у него нет конкретной суммы в долларах или точного количества рабочих мест, которые он хотел бы сократить.

В компании работает более 150 тыс. человек по всему миру как в ресторанах, так и на корпоративных должностях. 70% из них расположены за пределами Соединенных Штатов. В мае 2022 года компания ушла с российского рынка и продала бизнес, позже McDonald's покинула Белоруссию и Казахстан.

Крупные организации из разных отраслей сокращают количество работников на фоне опасений по поводу замедления экономики. Так, в ноябре 2022 года Amazon уволила 10 тыс. сотрудников, а в марте 2023-го — еще 9 тыс. О массовых увольнениях сообщали также Google, Microsoft, Netflix и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Авторы
Теги
Мир Ландау
McDonald’s США массовые увольнения
Материалы по теме
Разработчик Sims и FIFA Electronic Arts уволит 6% сотрудников
Технологии и медиа
Bloomberg узнал о плане Маска уволить 3,7 тыс. сотрудников Twitter
Бизнес
Bloomberg узнал о планах Spotify уволить сотрудников вслед за Microsoft
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter