Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии объяснили вывеску «Мы открыты»

Бывшая сеть McDonald's в Белоруссии еще не определилась с названием, вывеска «Мы открыты» не является новым именем бренда, сообщили в управляющей компании «КСБ Виктори Рестораны». Логотип появился на ресторанах и в соцсетях

Фото: КСБ Виктори Рестораны / VK

Вывеска «Мы открыты» на ресторанах бывшей сети McDonald's в Белоруссии не является логотипом нового бренда, сообщили РБК в управляющем предприятии «КСБ Виктори Рестораны».

«Мы благодарны гостям и сотрудникам за более чем 1500 полученных от них предложений по названию нового бренда для наших ресторанов, из которых в настоящий момент выбираем наиболее подходящий вариант», — добавили в компании. Варианты названий бренда не приводились.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что рестораны теперь работают под названием «Мы открыты». При этом на официальной странице «КСБ Виктори Рестораны» во «ВКонтакте» этот логотип появился еще 5 февраля. «Те самые рестораны «Мы открыты!», — говорится в аккаунте.

В то же время в Торговом реестре Белоруссии все рестораны значатся под названием «КСБ Виктори Рестораны», как и раньше, пишет белорусское издание Office Life, приводя скриншот документа.

Белорусские рестораны McDonald's расположены в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Могилеве и Гомеле. Первые три ресторана сети открылись в Белоруссии в декабре 1996 года в Минске.

В ноябре прошлого года «КСБ Виктори Рестораны» объявила, что белорусская сеть переходит под бренд «Вкусно — и точка», который появился в России после объявления об уходе McDonald's в мае. На тот момент в Белоруссии работали 25 ресторанов сети.

Бизнес в России приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири. Летом глава компании Олег Пароев говорил, что цены на блюда «немного подросли» в связи с ростом закупочных цен.