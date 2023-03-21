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Amazon объявил об увольнении 9 тыс. сотрудников

Глава Amazon объявил о планах уволить из компании 9 тыс. сотрудников

Онлайн-ретейлер Amazon сократит около 9 тыс. сотрудников, объявил генеральный директор компании Энди Джесси.

Сокращения затронут в первую очередь структуру облачной платформы AWS, подразделение People, Experience and Technology (PXT), которое занимается кадровыми вопросами, а также в рекламном отделе и подразделении Twitch. Увольнять сотрудников, по словам Джесси, начнут в ближайшие недели.

Amazon начала массово увольнять сотрудников в ноябре 2022 года. Тогда компания сократила около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. Увольнения затронули подразделения, занимающиеся разработкой устройств, в том числе с голосовым помощником Alexa, отдел кадров и отдел по розничной торговле.

Затем, в январе 2023 года, Джесси сообщил, что компания намерена сократить еще 18 тыс. сотрудников магазинов и отделов кадров.

Сокращения последовали за массовым наймом сотрудников в Amazon во время пандемии коронавируса, пишет CNBC. К концу 2021 года общее число сотрудников компании в подразделениях по всему миру выросло до более чем 1,6 млн человек по сравнению с 798 тыс. человек в четвертом квартале 2019 года, передает телеканал.

Кроме того, сокращения были связаны с резким ростом расходов и замедлением роста продаж. К ноябрю рыночная капитализация Amazon упала на 42%с начала 2022 года, примерно до $1 трлн. Кроме того, инвесторы были обеспокоены сокращением потребительских расходов и утратой Amazon логистических возможностей из-за пандемии COVID-19.

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