Amazon запланировала уволить 10 тыс. сотрудников

Вход в штаб-квартиру Amazon в Сиэтле (Фото: David Ryder / Getty Images)

Amazon сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений, точная цифра пока не определена, пишут Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники.

В первую очередь сокращение пройдет в подразделениях, занимающихся разработкой устройств, в том числе с голосовым помощником Alexa, отдела кадров и отдела по розничной торговле.

Первые увольнения ожидаются уже на этой неделе. Сокращение рабочих мест будет происходить «команда за командой», уточнил собеседник FT. Сокращение 10 тыс. человек будет означать увольнение около 3% от числа корпоративных сотрудников компании и менее 1% от численности всей рабочей силы (1,5 млн человек) Amazon, которая в основном состоит из рабочих с почасовой оплатой, пишет NYT.

FT указывает, что большинство сотрудников Amazon работают на складах и прочих логистических объектах, и хотя их количество колеблется в зависимости от сезонного спроса и удвоилось во время пандемии коронавируса, корпоративные увольнения случаются редко, это будет крупнейшей увольнение в истории компании.

Запланированное сокращение связано с резком ростом расходов и замедление роста продаж, рыночная капитализация Amazon упала с начала года на 42% до около $1 трлн. Кроме того, инвесторы были обеспокоены сокращением потребительских расходов и утратой Amazon логистических возможностей из-за пандемии COVID-19. Акции Amazon упали примерно на 1,4% до $98,86 в понедельник, 14 ноября.

