Турецкие бизнесмены пригрозили исками к США ради торговли с Россией

По данным Aydınlık, американские чиновники пригрозили санкциями бизнесменам из Турции, торгующим с Россией, те пообещали обратиться в суд. Иски могут составить и против банков — они передали США конфиденциальную информацию

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Несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников. Об этом пишет Aydınlık, не называя количество предпринимателей или их имена.

О давлении газета сообщила 27 февраля. По словам бизнесменов, сотрудники Минторговли США, работающие в стамбульском генконсульстве, посещали турецкие компании и финансовые учреждения, требуя прекратить операции с Россией. Издание утверждает, что отправило официальный запрос в Министерство торговли. Даже спустя пять дней ответа не поступило, но имена американских чиновниц Элизабет Бланш и Гюлин Кан Юксельтан, которые связывались с бизнесменами, пропали с сайта ведомства.

Бизнесмены также пообещали обратиться в суд из-за передачи турецкими банками информации о проводимых с Россией операциях американским чиновникам.

Прокуратура Турции должна начать расследование, а правительство — объявить этих чиновников персона нон грата, заявил изданию доцент кафедры международного права Университета Хаджеттепе доктор Эрдем Илкер Мулту. «Банки не могут передавать эту информацию третьим лицам. Наши граждане могут подать в прокуратуру на эти банки уголовные иски, поскольку они выдают свою коммерческую тайну иностранцам, действуют от имени США и препятствуют проведению операций без законных оснований», — подчеркнул он.

Проблемы с торговлей между Россией и Турцией начались с начала 2024 года, вскоре после декабрьского указа президента США Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Организации стали более осмотрительными из-за страха потерять доступ к долларовой системе, на которую приходится около половины всех финансовых транзакций в мире. «Начиная с генеральных директоров, они начали просить нас о встрече, чтобы спросить: «Что мы можем сделать, чтобы сохранить доступ к доллару?» — пояснял замминистра финансов США Уолли Адеймо. По его словам, компании и банки могут продолжать вести дела с Россией, но объемы сотрудничества между ними «меркнут по сравнению с объемом дел, которые они ведут с Соединенными Штатами, или бизнесом, который они ведут в долларах».

За год с февраля 2023-го по февраль 2024 года турецкий экспорт в Россию сократился на 33%, до $670 млн, турецкий импорт из России упал на 36,65% — до $1,3 млрд.

Кремль сообщал, что ведет переговоры с Анкарой по имеющимся проблемам. Российские власти называют санкции неэффективными и требуют отменить. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго.