«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 17 самолетам

Полученные группой «Аэрофлот» в лизинг от ирландской SCMP Aviation Capital 17 самолетов перешли в собственность страховой компании «НСК», которая выплатила сумму урегулирования

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Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования спора с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 самолетам, один из которых находился в управлении у этой компании, сообщает «Аэрофлот».

«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот». Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Аэрофлот» продолжает переговоры об урегулировании отношений с другими лизингодателями самолетов иностранного производства.

Сумма сделки составила приблизительно $710 млн, говорится на сайте SMBC Aviation Capital.

«Страховая компания НСК» контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и была создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением, говорил источник «Интерфакса». Ей принадлежит лизинговая компания «НЛК-Финанс», в апреле Минфин приобрел ее облигации почти на 35 млрд руб.

В феврале прошлого года ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. На этом фоне российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг, и потому прекращали полеты за границу.

SMBC Aviation Capital после этого прекратила договоры аренды по 34 самолетам, которые остались в России из-за санкций. В марте 2022-го компания приняла решение списать $1,6 млрд в связи с прекращением контрактов с российскими авиакомпании и зафиксировала чистый убыток в размере $1,1 млрд по итогам прошедшего финансового года. В ноябре того же года SMBC подала иск к страховщикам оставшихся в России самолетов, чтобы добиться выплат по страховым полисам.

SMBC Aviation Capital зарегистрирована в Ирландии, принадлежит японскому консорциуму Sumitomo Corp и Sumitomo Mitsui Financial Group. Ее флот насчитывает 894 самолета. До начала специальной военной операции на Украине компания передала в операционный лизинг группе «Аэрофлот» 18 самолетов: три Airbus A350, восемь A320ceo, три A320neo, два A321neo и два Boeing 737-800. Еще 18 машин были переданы в S7, «Уральские авиалинии», Nordwind и NordStar.

Для разрешения проблем с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства на эти цели решили выделить в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет.

К концу прошлого года «Аэрофлот» выкупил у зарубежных лизингодателей 18 самолетов, в том числе десять — у ирландской компании (название не уточнялось). В начале сентября этого года группа урегулировала спор по 18 самолетам и пяти двигателям с другим ирландским лизингодателем — AerCap. Они также перешли в собственность страховой компании «НСК».

Позже, в кулуарах ВЭФ, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что ведутся переговоры по еще 17 самолетам. «До конца года планируем завершить процесс по 61 воздушному судну. В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование», — добавил он.

Таким образом, на данный момент «Аэрофлот» урегулировал отношения по 57% самолетов из плана. Однако работа будет продолжаться, поскольку Александровский отмечал, что 61 — это «не конечное число».