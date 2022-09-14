В Минтрансе обсудили выкуп самолетов из зарубежного лизинга

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Бигтехи США потеряли свыше $500 млрд после выхода данных по инфляции Инвестиции, 09:52
В Таджикистане пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией Политика, 09:50
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Pro, 09:38
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 09:36
В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей из-за сбоя Общество, 09:35
Хави заявил об упущенных шансах «Барселоны» на победу в игре с «Баварией» Спорт, 09:31
В Минтрансе обсудили выкуп самолетов из зарубежного лизинга Бизнес, 09:22
Росреестр зафиксировал рост ипотеки в Москве Недвижимость, 09:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР Pro, 09:13
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:12
Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов Политика, 09:00
Coca-Cola и PepsiCo переименуют свои холодильники в российских магазинах Бизнес, 09:00
Кто покинул сборную России после начала операции на Украине. Фоторепортаж Спорт, 09:00 
Как вернуть переплату по налогам с процентами Pro, 08:52
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

В Минтрансе обсудили выкуп самолетов из зарубежного лизинга

«Коммерсантъ»: Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты за средства ФНБ
Минтранс попросил российские авиакомпании оценить, сколько самолетов и на какую сумму они могут приобрести. На эти цели предлагается дать им средства ФНБ по ставке в 1,5% на 15 лет
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 30 августа в 20 крупнейших авиаперевозчиков страны.

Министерство попросило компании оценить, сколько оставшихся у них воздушных судов они готовы приобрести. На эти цели они смогут получить средства фонда по ставке в 1,5% на 15 лет. Помимо этого авиакомпании должны предоставить обоснование целесообразности выкупа бортов старше 20 лет.

Российские власти также попросили провести юридическую экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» от них.

Замминистра транспорта Игорь Чалик 13 сентября провел совещание, на котором обсуждалась тема выкупа воздушных судов, рассказали РБК три источника в российских авиакомпаниях. По словам одного из них, речь о выкупе самолетов в той или иной форме идет еще с весны 2022 года. При этом выкуп самолетов, находящихся в операционном лизинге, сейчас невозможен — должны быть изменены условия санкций.

«С самолетами надо что-то делать. Большая часть флота в стране не легитимна: у многих машин остается двойная регистрация, лизинговые платежи де-факто никто не платит», — отметил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиации и лизинг судов
Экономика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
В чем разница между стыдом и виной — разбираемся с психологом
Видео
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР
Прогнозы

По словам источников «Коммерсанта», в финлизинге у российских авиакомпаний находилось менее 50 самолетов из всего парка в 739 зарегистрированных за границей судов.

Собеседники «Коммерсанта» в авиакомпаниях также считают, что сделки вряд ли возможны, так как подавляющее большинство самолетов зарегистрировано в европейских дочерних структурах. «Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции», — сказал источник.

Директор компании «Инфомост» Борис Рыбак назвал предложение «движением в правильном направлении», но он усомнился, что оно будет реализовано. В ЕС понимают, что выкуп всех самолетов будет только отсрочкой кризиса на рынке авиаперевозок России, говорит соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов. Поэтому, по его мнению, власти ЕС могут дать возможность европейским компаниям получить деньги за самолеты.

Как считает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев, выкуп парка позволит авиакомпаниям выполнять полеты в страны, выступающие против двойной регистрации бортов, например, в Китай.

Тем не менее, по его словам, эта инициатива не решит проблему постепенного вывода парка из эксплуатации из-за отсутствия поставок запчастей и поддержки производителя.

Ранее, 12 сентября, российское правительство выделило более 100 млрд руб. на повышение устойчивости экономики, в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности.

Авиационная отрасль получит 25 млрд руб. на поддержку программы логистики воздушного движения и 15 млрд руб. на расширение производства пассажирских самолетов МС-21.

Обсуждение поддержки авиаотрасли возникло после отмены рейсов за границу и снижения пассажиропотока в российских авиаузлах в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран для отечественных самолетов, а также запрета ЕС на поставки самолетов в Россию и риском ареста взятых в лизинг воздушных судов из-за разрыва контрактов европейских лизинговых компаний с российскими перевозчиками.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Минтранс ФНБ самолеты авиакомпания
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Авиакомпании увидели риск сокращения парка легких чешских самолетов L-410
Бизнес
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку авиации и лизинг судов
Экономика
Власти планируют выделить авиакомпаниям еще ₽50 млрд
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter