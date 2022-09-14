В Минтрансе обсудили выкуп самолетов из зарубежного лизинга

Минтранс попросил российские авиакомпании оценить, сколько самолетов и на какую сумму они могут приобрести. На эти цели предлагается дать им средства ФНБ по ставке в 1,5% на 15 лет

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 30 августа в 20 крупнейших авиаперевозчиков страны.

Министерство попросило компании оценить, сколько оставшихся у них воздушных судов они готовы приобрести. На эти цели они смогут получить средства фонда по ставке в 1,5% на 15 лет. Помимо этого авиакомпании должны предоставить обоснование целесообразности выкупа бортов старше 20 лет.

Российские власти также попросили провести юридическую экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» от них.

Замминистра транспорта Игорь Чалик 13 сентября провел совещание, на котором обсуждалась тема выкупа воздушных судов, рассказали РБК три источника в российских авиакомпаниях. По словам одного из них, речь о выкупе самолетов в той или иной форме идет еще с весны 2022 года. При этом выкуп самолетов, находящихся в операционном лизинге, сейчас невозможен — должны быть изменены условия санкций.

«С самолетами надо что-то делать. Большая часть флота в стране не легитимна: у многих машин остается двойная регистрация, лизинговые платежи де-факто никто не платит», — отметил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

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По словам источников «Коммерсанта», в финлизинге у российских авиакомпаний находилось менее 50 самолетов из всего парка в 739 зарегистрированных за границей судов.

Собеседники «Коммерсанта» в авиакомпаниях также считают, что сделки вряд ли возможны, так как подавляющее большинство самолетов зарегистрировано в европейских дочерних структурах. «Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции», — сказал источник.

Директор компании «Инфомост» Борис Рыбак назвал предложение «движением в правильном направлении», но он усомнился, что оно будет реализовано. В ЕС понимают, что выкуп всех самолетов будет только отсрочкой кризиса на рынке авиаперевозок России, говорит соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов. Поэтому, по его мнению, власти ЕС могут дать возможность европейским компаниям получить деньги за самолеты.

Как считает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев, выкуп парка позволит авиакомпаниям выполнять полеты в страны, выступающие против двойной регистрации бортов, например, в Китай.

Тем не менее, по его словам, эта инициатива не решит проблему постепенного вывода парка из эксплуатации из-за отсутствия поставок запчастей и поддержки производителя.

Ранее, 12 сентября, российское правительство выделило более 100 млрд руб. на повышение устойчивости экономики, в том числе на поддержку авиации, судоходства и промышленности.

Авиационная отрасль получит 25 млрд руб. на поддержку программы логистики воздушного движения и 15 млрд руб. на расширение производства пассажирских самолетов МС-21.

Обсуждение поддержки авиаотрасли возникло после отмены рейсов за границу и снижения пассажиропотока в российских авиаузлах в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран для отечественных самолетов, а также запрета ЕС на поставки самолетов в Россию и риском ареста взятых в лизинг воздушных судов из-за разрыва контрактов европейских лизинговых компаний с российскими перевозчиками.