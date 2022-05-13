Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
«Сочи» в большинстве не смог обыграть клуб Кержакова в матче РПЛ Спорт, 20:57
Президент Южной Осетии назначил дату референдума об объединении с Россией Политика, 20:30
«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей Бизнес, 20:25
Суперъяхта Михельсона пропала с радаров в Карибском море Политика, 20:22
Саид Керимов передал долю в «Полюсе» исламскому фонду Бизнес, 20:21
МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую Политика, 20:09
Spiegel узнал о планах G7 выделить Украине около €30 млрд Политика, 20:08
Авиация ВКС России поразила три командных пункта ВСУ Политика, 20:07
Бой Флойда Мейвезера отменили из-за смерти президента ОАЭ Спорт, 20:04
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 19:54
Россия задействует конвенцию о биооружии в ситуации с Украиной Политика, 19:40
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 19:30
ЦСКА второй год подряд победил в молодежном первенстве России по футболу Спорт, 19:29
Почему Россия изменила позицию по вступлению Украины в Евросоюз Политика, 19:26
Война санкций ,  
0 

«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей

«Аэрофлот» AFLT ₽29,26 -0,2% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизинговых компаний, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перевели самолеты в российский реестр и оформили свидетельства собственности на «Аэрофлот».

25 апреля совет директоров «Аэрофлота» собирался обсудить право досрочного выкупа восьми самолетов Airbus A330-300 по лизинговым сделкам.

«Аэрофлот» обсудит право досрочного выкупа восьми самолетов Airbus
Инвестиции
Фото:Shutterstock

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. ЕС запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. Из-за этого российские авиакомпании столкнулись с арестом самолетов за рубежом.

22 марта российский Минтранс сообщил о «потере» 78 самолетов из 1367 самолетов. Позднее западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции

В начале апреля ЕС чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. При этом отмечалось, что российский контрагент не получит других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга.

Материалы к статье
Теги
Аэрофлот лизинг самолет Airbus A330
Материалы по теме
«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов
Бизнес
«Аэрофлот» с 6 мая возобновит полеты в Турцию
Бизнес
«Аэрофлот» уступил первое место на российском рынке авиаперевозок
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter