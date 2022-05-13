«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизинговых компаний, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перевели самолеты в российский реестр и оформили свидетельства собственности на «Аэрофлот».

25 апреля совет директоров «Аэрофлота» собирался обсудить право досрочного выкупа восьми самолетов Airbus A330-300 по лизинговым сделкам.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. ЕС запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. Из-за этого российские авиакомпании столкнулись с арестом самолетов за рубежом.

22 марта российский Минтранс сообщил о «потере» 78 самолетов из 1367 самолетов. Позднее западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов.

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В начале апреля ЕС чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. При этом отмечалось, что российский контрагент не получит других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга.