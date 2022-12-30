«Аэрофлот» выкупил десять самолетов у ирландского лизингодателя

У российской авиакомпании «Аэрофлот» появились в собственности десять самолетов Boeing 777. Перевозчик выкупил их у ирландской компании, которая предоставила суда в лизинг в 2013–2014 годах

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Авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777, которые в 2013–2014 годах предоставила в лизинг ирландская компания, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Это первые Boeing 777, которые принадлежат российской авиакомпании. Всего в ее самолетном парке насчитывается 22 таких судна.

«Сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ «о проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ» и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» заявили, что продолжат выкупать самолеты у иностранных компаний «с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможности их эксплуатации».

До этого «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизинговых компаний.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. ЕС запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. Из-за этого российские авиакомпании столкнулись с арестом самолетов за рубежом.

В начале апреля ЕС немного смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. При этом отмечалось, что российский контрагент не получит других «экономических ресурсов», кроме передачи права собственности на воздушное судно после полной оплаты финансового лизинга.