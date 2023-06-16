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Для иностранных самолетов «Аэрофлота» создадут лизинговую компанию

У «Аэрофлота» появится лизинговая компания для выплаты аренды за иностранные самолеты
У «Аэрофлота» появится кэптивная лизинговая компания для уплаты арендных платежей за выкупленные из операционного лизинга иностранные самолеты. Идут консультации по 47 воздушным судам, рассказал глава группы Сергей Александровский
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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Для реализации проекта по выкупу из операционной аренды иностранных самолетов «Аэрофлота» будет создана специальная лизинговая компания, рассказал гендиректор авиагруппы Сергей Александровский журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

По словам топ-менеджера, после выкупа у лизинговых компаний самолеты производства Airbus или Boeing окажутся в собственности российского юрлица, которому «Аэрофлот» будет платить арендные платежи. Реализация такой схемы необходима, так как средства на выкуп самолетов выделяются из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объяснил Александровский. «Через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ. В конечном итоге эта [лизинговая] компания станет для «Аэрофлота» кэптивной», — добавил он.

С необходимостью выкупа самолетов, принадлежащих иностранным лизинговым компаниям, российские перевозчики столкнулись из-за международных санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине. Ограничения, в частности, коснулись лизинга, технического обслуживания и поставок авиационных запчастей российским авиакомпаниям. Из-за санкций у группы «Аэрофлот» заблокировали за пределами России 13 иностранных самолетов, говорил Александровский в интервью РБК в прошлом декабре.

Чтобы решить проблему с иностранными лизинговыми компаниями, Минтранс предложил перевозчикам выкупить самолеты с помощью средств ФНБ. К концу прошлого года «Аэрофлот» выкупил 18 воздушных судов (восемь Airbus A330 и десять  Boeing 777), полученных ранее по схеме финансового лизинга. Для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей правительство выделило около 300 млрд руб., говорил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту в минувшем марте.

В апреле Минфин приобрел облигации лизинговой компании «НЛК-Финанс» на 34,95 млрд руб. Она была зарегистрирована в прошлом декабре и принадлежит страховой компании НСК (контролируется ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», подведомственной организацией Росавиации). НСК создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением, отмечал источник «Интерфакса».

Сейчас «Аэрофлот» ведет консультации по выкупу самолетов, взятых в операционный лизинг. «Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов», — сказал Александровский, не раскрывая подробностей. Всего на 31 мая в парке у «Аэрофлота» был 171 самолет, из них 102 зарегистрированы только в российском реестре.

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По словам топ-менеджера, другие российские перевозчики «тоже общаются с лизингодателями на тему страхового урегулирования». «Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить», — сказал глава «Аэрофлота».

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минтранса, Минфина, Росавиации, а также S7, «Уральских авиалиний», Utair и Smartavia.

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Аэрофлот лизинг Авиализинг Boeing Airbus ФНБ средства ФНБ ПМЭФ
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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