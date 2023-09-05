«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 18 самолетам

18 самолетов перешли в собственность российской страховой компании, которая выплатила за них средства ирландской AerCap. После введения санкций компания прекратила работу с российскими перевозчиками, они брали суда в лизинг у нее

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование спора с ирландской компанией AerCap по 18 самолетам, которые были взяты у нее в лизинг, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», — сказано в сообщении. Также был разрешен вопрос относительно пяти авиационных двигателей.

Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая и выплатила сумму за самолеты для урегулирования спора.

«Страховая компания «НСК» контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и была создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением, говорил источник «Интерфакса». Ей принадлежит лизинговая компания «НЛК-Финанс», в апреле Минфин приобрел ее облигации почти на 35 млрд руб.

В феврале прошлого года ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, в частности, самолетов, запчастей и оборудования, а также на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. На этом фоне российские авиакомпании столкнулись с риском ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг, и потому прекращали полеты за границу.

После введения санкций AerCap решила прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями (ее клиентами были «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», «Ямал», Nordwind Airlines и Azurair). Весной 2022-го AerCap подала страховой иск на $3,5 млрд в отношении своих самолетов и двигателей, оставшихся в России после расторжения договоров лизинга.



Для разрешения проблемы с воздушными судами Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства на эти цели решили выделить взаймы, по ставке в 1,5% на 15 лет.



«Аэрофлот» ранее сообщал о выкупе как минимум 18 судов, в том числе 10 — у ирландского лизингодателя (название компании не уточнялось). Как говорил глава авиаперевозчика Сергей Александровский, для реализации проекта по выкупу из операционной аренды иностранных самолетов «Аэрофлота» планировалось создать специальную лизинговую компанию. После выкупа у зарубежных лизингодателей самолетов перевозчик будет платить арендные платежи ей. Схема необходима для обеспечения возврата средств, полученных из ФНБ.



В пресс-службе компании уточнили, что продолжают переговоры с другими лизингодателями по урегулированию споров относительно других самолетов.