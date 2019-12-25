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«Аэрофлот» и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие три года

В итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы не попали ни «Аэрофлот», ни «Российские железные дороги» (РЖД), сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов. При этом, по его словам, в план приватизации включена аэропортовая инфраструктура.

«Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, — да. А что касается РЖД и «Аэрофлота», нет речи, там [в плане] нет этих объектов», — сказал Акимов (цитата по ТАСС).

В октябре сообщалось, что Минфин выступил за снижение доли государства во всех компаниях (кроме оборонных) ниже 50%. В середине декабря стало известно, что в правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации.

Ранее Минэкономразвития предлагало приватизировать 1,17% «Аэрофлота» (51,17% компании принадлежит Минтрансу, 3,5% — «Ростеху»), однако Минтранс выступил против этого предложения.

Теги: приватизация
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Бизнес
Правительство расширит программу приватизации в России
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