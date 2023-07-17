Шохин предложил массовую приватизацию для наполнения бюджета

Приватизация в банковской сфере и индустриальном секторе может принести сотни миллиардов рублей; бизнес «не разбазарит» государственное имущество, а сможет им эффективно управлять, считает Александр Шохин

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Проведение в России массовой приватизации с продажей интересных бизнесу активов могло бы помочь наполнить бюджет без повышения налогов и возвращения к единоразовому сбору со сверхдоходов прошлых лет (windfall tax), сказал «Интерфаксу» президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП призвал продать бизнесу государственное имущество, которым власти «готовы пожертвовать», с учетом того, что «бизнес это не разбазарит, а наоборот, может даже более эффективно управлять». «У нас много госкомпаний, госкорпораций и так далее, даже избыток. И в банковской системе, и в индустриальном секторе. Это может дать сотни миллиардов рублей, надо на это решаться», — считает он.

По словам Шохина, власти готовы передать предпринимателям заведомо убыточные государственные и муниципальные унитарные предприятия — то, что «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». Государству «жалко лакомые кусочки», заявил он.

Для наполнения бюджета также можно рассмотреть увеличение суверенного долга, уровень которого относительно ВВП сейчас невелик (по оценке ЦБ, внешний долг России по состоянию на 1 июля составил $347,7 млрд). Стоимость госзаимствований напрямую увязана с решениями по ключевой ставке, отметил Шохин.

«У нас очень много воспроизводящихся расходов, в том числе на социальную защиту населения. <...> Расходы, если не брать оборонные — на безопасность, социальные и т.д., у нас выросли очень существенно, и сокращаться, вероятно, не будут. Поэтому понятно, что нужно где-то по сусекам поскрести», — сказал глава РСПП. Повышение налогов он считает «крайней мерой», а новый сбор windfall tax в будущем вводить нельзя. Налог на сверхприбыль предполагает однократную выплату крупными компаниями 10% суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019-го, в конце июня Госдума одобрила соответствующий проект в первом чтении.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал об идее нового этапа приватизации, которая позволила бы найти деньги на построение новых логистических коридоров, перезапуск ряда отраслей промышленности и укрепление обороноспособности. Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что проведение приватизации может решить задачи структурной перестройки экономики и наполнения бюджета.

В июне на ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что приватизация положительно скажется на экономике и в России «есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам». В Кремле заявили, что тема приватизации всегда стоит в повестке дня, главное в этом вопросе — ее рентабельность и чтобы государственное добро «не разбазаривали за бесценок».