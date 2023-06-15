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Набиуллина и Орешкин поддержали идею новой приватизации в России

Глава ЦБ Набиуллина и помощник президента Орешкин поддержали новую приватизацию в России
Глава Центробанка не увидела угрозы в новой приватизации для стратегических интересов России. Помощник президента согласился, что государству нужно выходить из неэффективно используемых активов и напомнил о предложениях главы ВТБ
Эльвира Набиуллина и&nbsp;Максим Орешкин
Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Продолжение приватизации положительно скажется на российской экономике, причем ключевым является не вопрос дохода государства, а развития частного бизнеса и инициативы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. И у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам, потому что иногда говорят, что не надо приватизировать, потому что какие-то стратегические задачи не выполним. У нас есть возможность это сделать», — сказала экономист.

С ее точкой зрения согласился помощник президента Максим Орешкин. «Мне действительно ближе из этих двух позиций позиция Андрея Леонидовича Костина, который говорил про приватизацию. Но не в том виде. Не масштабная приватизация, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства», — сказал он.

Государство владеет большим числом активов, которые не используются должным образом, а допуск туда бизнеса создаст новые возможности, сказал министр экономического развития Максим Решетников. Он добавил: «Поэтому с точки зрения ускорения роста и возможности для инвестиций — да, с точки зрения фискальных вопросов — ну, наверное, тут переоценивать текущую ситуацию что-то очень сложно».

Дискуссия о новом этапе приватизации началась с колонки для РБК главы ВТБ Андрея Костина, в которой он заявил, что международные санкции разрушили несущие элементы экономики, сложившейся в России за последние тридцать лет. Он предложил построить новую модель экономики, начав с трех приоритетов — новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны. Решением этих задач он счел новую приватизацию, значительное увеличение объема госдолга, а также распределение госбюджета исходя из вышеозначенных приоритетов экономики.

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Костин в числе кандидатов на приватизацию предложил доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и даже коньячные заводы. «Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям. <...> Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать. И все же вода камень точит», — считает он.

Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею Костина.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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