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«Роскосмос» договорился с частной фирмой строить конкурента Dragon Маска

«Роскосмос» и частная компания МТКС подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Компания обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Илона Маска
Фото:Иван Вагнер / Роскосмос
Фото: Иван Вагнер / Роскосмос

О чем договорились

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового транспортного космического корабля. Копия документа, под которым стоят подписи исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенкова и гендиректора МТКС Дмитрия Кахно, есть у РБК. Подлинность информации подтвердили в госкорпорации.

Соглашение заключено 1 сентября сроком на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит прекратить сотрудничество. О намерении подписать такое соглашение РБК стало известно в сентябре прошлого года.

Что такое МТКС

Компания «Многоразовые транспортные космические системы» была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае 2019 года. Ее уставный капитал — 400 тыс. руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Гендиректор компании — Дмитрий Кахно, который, по данным СПАРК, также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия»). Бенефициар МТКС — один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов.

Предметом соглашения является создание многоразовой космической системы — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на Международную космическую станцию (МКС). В частности, речь идет о создании многоразового транспортного космического корабля (МТКК) «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов».

Кроме того, стороны договорились:

  • о создании и развитии технологической и производственной базы для проектирования и производства MTKK, поддержании и совершенствовании существующих проектно-конструкторских, производственных и испытательных активов организаций «Роскосмоса»;
  • о создании современной производственной базы для изготовления композитных деталей и конструкций;
  • о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и об освоении серийного производства композитных деталей и конструкций для их использования в ракетно-космической промышленности.
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В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что соглашение является «рамочным» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых». Источник в госкорпорации пояснил, что соглашение открывает для МТКС больше возможностей для работы с предприятиями «Роскосмоса».

Сколько будет стоить создание корабля и его запуск

Бенефициар компании МТКС Сергей Сопов рассказывал ранее РБК, что проектируемый ею многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. Источник РБК, близкий к руководству МТКС, сообщил, что эти планы сохраняются. Создание четырех образцов многоразовых космических кораблей обойдется МТКС примерно в €136 млн, добавил он.

Что касается доставки и возврата грузов на орбиту, то российская компания обещает миссию вдвое дешевле, чем у западных конкурентов.

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«За миссию Crew Dragon американская компания SpaceX Илона Маска просит около $150 млн. В эту сумму входят доставка груза и его возврат, стыковка корабля, а также стоимость ракеты Falcon9. МТКС намерена доставить и вернуть груз с орбиты на корабле «Арго» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» за $69 млн», — рассказал он.

По словам источника РБК, компания рассчитывает обеспечить начиная с 2025 года до трех пусков в год к МКС для снабжения станции не менее 2000 кг грузов и для дозаправки топливом объемом не менее 500 кг. Кроме этого планируется осуществлять один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на различные доступные орбиты, подытожил собеседник.

В МТКС от комментариев отказались.

Зачем России нужен многоразовый транспортный корабль

В настоящее время доставку грузов на МКС осуществляют несколько разных кораблей, в том числе российский «Прогресс», американские Dragon v2 и Cygnus, а также японский HTV.

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Что касается возврата грузов на Землю, такую услугу предлагает только американская компания SpaceX. И, как отметил в разговоре с РБК Сопов, спрос на эти услуги начинает расти. Это обусловлено «прогнозируемым ростом интереса к проведению экспериментов как научными, так и образовательными учреждениями и частными лицами», пояснил он.

При этом Россия может вернуть полезный груз с орбиты только с помощью пилотируемых аппаратов. Но масса возвращаемого груза ограниченна: в кораблях серии «Союз» при полете трех членов экипажа может быть размещено до 100 кг груза, в проектируемом пилотируемом корабле «Орел» (прежде «Федерация») — до 500 кг.

Проектируемый МТКС «Арго» будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2000 кг и затем возвращать на Землю груз массой до 1000 кг. Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м. При создании корабля будут использованы экспериментальная и производственная базы предприятий «Роскосмоса».

Технические характеристики «Арго»

Полная масса многоразового транспортного космического корабля «Арго» — 11,5 т. Объем грузового отсека — 11 кв. м, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. Баки комбинированной двигательной установки (обеспечивает маневрирование на орбите, перед спуском отделяется) вмещают до 1200 кг топлива, такая же емкость у баков объединенной двигательной установки (обеспечивает управление спуском и посадку). Более 50% от суммарной массы корпуса корабля будут составлять композитные элементы.

Время полета в составе орбитальной пилотируемой станции — до 300 суток. Схожий по параметрам американский Dragon может находиться в составе станции до 720 суток. Корабль будет предусматривать возможность автономного полета до 30 суток для проведения исследований, экспериментальной отработки, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов заказчика; обеспечивать высокую точность посадки в заданный район, а также спасение грузов на этапе выведения на ракете-носителе.

Главный конструктор корабля — Николай Брюханов, прежде генконструктор разрабатываемого «Роскосмосом» корабля «Орел».

Автор
Инна Сидоркова
Роскосмос Dragon SpaceX Илон Маск ракета космический корабль МКС
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