«Роскосмос» договорился с частной фирмой строить конкурента Dragon Маска

«Роскосмос» и частная компания МТКС подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. Компания обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Илона Маска

Фото: Иван Вагнер / Роскосмос

О чем договорились

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового транспортного космического корабля. Копия документа, под которым стоят подписи исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенкова и гендиректора МТКС Дмитрия Кахно, есть у РБК. Подлинность информации подтвердили в госкорпорации.

Соглашение заключено 1 сентября сроком на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит прекратить сотрудничество. О намерении подписать такое соглашение РБК стало известно в сентябре прошлого года.

Что такое МТКС Компания «Многоразовые транспортные космические системы» была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае 2019 года. Ее уставный капитал — 400 тыс. руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор компании — Дмитрий Кахно, который, по данным СПАРК, также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия»). Бенефициар МТКС — один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов.

Предметом соглашения является создание многоразовой космической системы — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на Международную космическую станцию (МКС). В частности, речь идет о создании многоразового транспортного космического корабля (МТКК) «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов».