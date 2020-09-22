Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе

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«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White снимут первый в истории художественный фильм в космосе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп» и «Салют 7».

Рабочим названием фильма станет «Вызов», уточнили в пресс-службе. Сюжет кинокартины «предусматривает полет» на Международную космическую станцию (МКС) на российском пилотируемом корабле «Союз МС», говорится в сообщении. Полет запланирован на осень следующего года.

Главного героя фильма, который полетит на МКС, и его дублера определят по результатам открытого конкурса, сообщили в «Роскосмосе». Деталей будущего фильма пока нет, сценарий и технические возможности находятся в процессе обсуждения.

Генеральными продюсерами проекта будут глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

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