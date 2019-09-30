В России разработают новый космический корабль для конкуренции с Маском

Компания МТКС в партнерстве с «Роскосмосом» разработает многоразовый космический корабль, который по техническим характеристикам будет близок к Dragon Илона Маска. Сейчас у России нет возвращаемых космических кораблей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Многоразовый «Арго»

Госкоропрация «Роскосмос» намерена подписать соглашение с частной компанией МТКС о сотрудничестве при создании многоразового транспортного космического корабля. Такая информация содержится в протоколе августовского совещания в «Роскосмосе» (копия есть у РБК). Сейчас у России нет многоразовых космических кораблей.

Проектируемый корабль, запускаемый с помощью ракеты-носителя, будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2 т и затем возвращать на Землю груз массой до 1 т. Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м.

Основное назначение корабля — снабжение орбитальной пилотируемой станции. Предполагается провести экспериментальную отработку конструкции на ракете-носителе «Союз-2.1.Б», в дальнейшем планируется использовать разрабатываемую новую ракету «Союз-5».

Бенефициар компании МТКС Сергей Сопов подтвердил РБК, что его компания совместно с «Роскосмосом» будет создавать многоразовый транспортный космический корабль, он будет готов к 2024 году.