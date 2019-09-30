«Арго» как ответ Dragon

Частная российская компания займется созданием многоразового космического корабля

Компания МТКС в партнерстве с «Роскосмосом» разработает многоразовый космический корабль, который по техническим характеристикам будет близок к Dragon Илона Маска. Сейчас у России нет возвращаемых космических кораблей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Многоразовый «Арго»

Госкоропрация «Роскосмос» намерена подписать соглашение с частной компанией МТКС о сотрудничестве при создании многоразового транспортного космического корабля. Такая информация содержится в протоколе августовского совещания в «Роскосмосе» (копия есть у РБК). Сейчас у России нет многоразовых космических кораблей.

Проектируемый корабль, запускаемый с помощью ракеты-носителя, будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2 т и затем возвращать на Землю груз массой до 1 т. Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м.

Основное назначение корабля — снабжение орбитальной пилотируемой станции. Предполагается провести экспериментальную отработку конструкции на ракете-носителе «Союз-2.1.Б», в дальнейшем планируется использовать разрабатываемую новую ракету «Союз-5».

Бенефициар компании МТКС Сергей Сопов подтвердил РБК, что его компания совместно с «Роскосмосом» будет создавать многоразовый транспортный космический корабль, он будет готов к 2024 году.

«Использование многоразового корабля, а значит, возвращение и спасение дорогостоящего оборудования существенно снизят издержки и стоимость доставки грузов. В конечном счете это снизит стоимость космической программы в целом», — заявил Сопов РБК. Детали он комментировать отказался.

РБК направил запрос в «Роскосмос».

Что такое МТКС Компания «Многоразовые транспортные космические системы» была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае с уставным капиталом 400 тыс. руб. Основной вид ее деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор компании — Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Логистикс» («дочка» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия»), согласно СПАРК.

Сколько стоит запустить космический корабль

За десять лет эксплуатации МТКС рассчитывает заработать на использовании многоразового транспортного корабля $500 млн, следует из презентации, которая была продемонстрирована на совещании в «Роскосмосе» 6 августа (есть у РБК).

Расчетная себестоимость одного цикла (запуск и посадка) составляет $9,846 млн. Общие затраты на 20 циклов эксплуатации оцениваются в $196 млн, включая послеполетное обслуживание, говорится в документе.

Финансирование проекта осуществляется за счет частных вложений и кредитов, сообщил источник РБК, знакомый с разработкой, не назвав суммы инвестиций. «Предстоит решить много сложных, новых для российской космической промышленности вопросов. Одним из центральных является строительство завода для производства композитных элементов корпуса», — объяснил он.

Фото: кадр из презентации

Технические характеристики

Разработкой «Арго» руководит генеральный конструктор МТКС Николай Брюханов, в прошлом топ-менеджер S7 Space. Ранее в РКК «Энергия» Брюханов руководил проектами космоплана «Клипер» и перспективного транспортного корабля «Федерация».

Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 м³, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. Баки комбинированной двигательной установки (обеспечивает маневрирование на орбите, перед спуском отделяется) вмещают до 1200 кг топлива, такая же емкость у баков объединенной двигательной установки (обеспечивает управление спуском и посадку). 52% от суммарной массы корпуса корабля будут составлять композитные элементы. Время полета в составе орбитальной пилотируемой станции — до 300 суток; схожий по параметрам американский Dragon может находиться в составе станции до 720 суток. Корабль предусматривает возможность автономного полета до 30 суток для проведения исследований, экспериментальной отработки, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов заказчика; обеспечивает высокую точность посадки в заданный район, а также спасение грузов на этапе выведения на ракете-носителе.

При создании корабля будут использованы экспериментальная и производственная базы предприятий «Роскосмоса», говорит источник РБК.

По характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon или будущей китайской разработке (названия пока нет). Оценку стоимости полета в $10 млн создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров называет очень оптимистичной цифрой. «Полет Dragon по госконтракту можно оценить в $40 млн, полет «Прогресса» — примерно в $20 млн. За счет многоразовости можно предполагать, что «Арго» будет дешевле», — считает Егоров.

Кто будет делать «Арго» МТКС ответственна за разработку и создание корпуса, системы посадки, системы разделения и итоговую сборку корабля. КБХМ имени А.М. Исаева отвечает за объединенную двигательную установку, комбинированную двигательную установку. АО «НПО ИТ» — за систему электроснабжения, комплекс электро- и радиосистем. ПАО РКК «Энергия» — за систему стыковки. ФГУП МОКБ «Марс» — за систему управления. ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» — за систему обеспечения теплового режима.

Ответ Илону Маску

Корабль «Арго» является ответом на американский Dragon, считает бывший менеджер Центра им. Хруничева, гендиректор компании «Космокурс» Павел Пушкин. Конкуренцию на внутреннем рынке он должен составить космическому кораблю «Прогресс-МС», добавил он.

По мнению Пушкина, по техническим характеристикам новый корабль не превосходит Dragon. «Его преимущество по сравнению с «Прогресс-МС» — возвращение грузов», — говорит Пушкин.

Фото: кадр из презентации

«Запуск аналогичного или даже большего груза на космическом корабле Dragon, включая стоимость ракеты, составит $130–150 млн. Доставка аналогичного груза на «Прогресс-МС» составит $50–60 млн, то есть Россия и сегодня доставляет грузы по более низкой цене», — отметил он. Пока под вопросом, сможет ли «Арго» доставлять грузы дешевле, чем Dragon или «Прогресс-МС», говорит эксперт.

Главными конкурентами проекта «Арго» можно считать российские космические корабли, считает Егоров. Это «Прогресс-МС» и проектируемый «Союз МС» в беспилотном варианте. Однако «Прогресс» не может возвращать грузы обратно, а «Союз МС» только проходит испытания.

Сегодня нет потребности перевозить с МКС или другой пилотируемой станции до тонны груза, говорит эксперт. Но в 2023 году начнется строительство китайской многомодульной космической станции, а Китай не отрицает возможности международного сотрудничества, напомнил Егоров.

«Возможно, появятся потребности в доставке грузов на окололунную орбиту. И, я думаю, при достаточно мощной ракете «Арго» сможет совершать межпланетные перелеты», — отметил Егоров.