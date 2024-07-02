Авиакомпания S7 выступила против создания фонда реконструкции аэродромов

S7 Airlines не поддержала идею создания нового фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиакомпаний. Инициатива может привести к удорожанию авиабилетов. Нагрузка в любом случае ляжет на пассажира, считают в «Аэрофлоте»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines не поддержала создание фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиакомпаний, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет нагрузка на авиакомпании в части аэропортовых расходов и так значительно выросла — особенно там, где реализуются или реализованы проекты строительства новых терминалов. В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое. В целом же с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке», — отметили в компании.

Представитель «Аэрофлота», в свою очередь, отметил, что перевозчики всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса. «Но необходимо понимать, что вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок», — сообщил представитель «Аэрофлота». В компании также напомнили, что тарифы на аэронавигацию уже значительно увеличивались в 2022 и 2023 годах.

Представитель Росавиации сказал РБК, что данный фонд создается во исполнение поручений президента Владимира Путина от 18 февраля 2024 года. Он получит название — фонд инфраструктуры воздушного транспорта. Начать сбор средств в него планируется с августа текущего года, сообщил в понедельник, 1 июля, глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании совета по развитию транспортного комплекса в субъектах при Совфеде. Он уточнил, что фонд будет наполняться за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию на 150 руб. Всего из средств фонда планируется реконструировать 51 аэродром, первым будет авиагавань Чебоксар.

«Планируем где-то порядка 10–12 млрд руб. в год собирать ежегодно и направлять их непосредственно на капитальный ремонт», — ответил Ядров на вопрос сенатора Андрея Кутепова об объеме этих сборов. В феврале о бюджете будущего фонда в размере 10 млрд руб. ежегодно говорили источники РБК.

По данным «Интерфакса», аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний для наполнения фонда предложено повысить на 37% на внутренних рейсах и в два раза — на международных. «Конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 руб. Рассматриваемые цифры роста не приведут к существенному увеличению стоимости авиабилетов», — сообщил РБК представитель Росавиации Артем Кореняко. В Федеральной антимонопольной службе также отметили, что параметры новых ставок пока только обсуждаются.

Источник РБК, близкий к Госкорпорации по организации воздушного движения (провайдер аэронавигационного обслуживания в России, подведомственный Росавиации), сообщил, что перечень планируемых к реконструкции через фонд аэродромов пока формируется. «Четких критериев попадания в данный перечень нет. Стоимость реконструкции у каждого аэродрома будет своя, в зависимости от поступления средств в фонд будут приниматься решения о реконструкции аэродромов», — отметил он.

При этом в начале года авиакомпании через профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта уже жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России, писал РБК. Тогда антимонопольный орган не увидел проблем с ценообразованием и назвал действующий механизм по утверждению тарифов и сборов в российских аэропортах достаточно прозрачным.

В апреле же ФАС сообщила, что в ведомство поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. «Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», — отмечали тогда в службе. В «Аэрофлот», «Победу», «Уральские авиалинии», Nordwind, Smartavia и Utair были направлены письма о необходимости представить пояснения относительно проводимой ценовой политики. В мае ФАС снова сообщала, что проработает с «Аэрофлотом» меры повышения прозрачности ценообразования.

По данным Росстата, как писал РБК, индекс цен на авиаперелеты по России существенно вырос в первые два месяца текущего года: в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета. В марте, апреле и мае рост слегка замедлился — индекс поднялся на 34,3, 16 и 22,9% к соответствующим месяцам предыдущего года. С начала года индекс по стоимости авиаперелетов вырос на 29,16%. Средняя цена на один полет в «экономе» в расчете на 1 тыс. км полета в мае составила, по Росстату, 7868 руб.

Расходы авиакомпаний может увеличить не только сбор в фонд. Так, холдинг «Новапорт» для реконструкции 16 своих аэродромов может поднять сборы с авиакомпаний за услуги взлета-посадки на 150 руб., также поделился информацией на заседании в понедельник Дмитрий Ядров. «Новапорт» объединяет 26 региональных аэропортов, крупнейший из них — новосибирский Толмачево. «Нельзя сказать, что эти 150 руб. точно лягут в стоимость билета — где-то лягут, где-то не лягут, это исходя из экономики авиакомпаний», — добавил в комментарии журналистам Ядров.

Обсуждается также реконструкция по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) и инфраструктуры в аэропортах холдинга «Аэродинамика» — Краснодара, Анапы и Владивостока. «Базово мы сейчас не договорились по финансовой составляющей в связи с тем, что предложения «Аэродинамики» по ставкам сбора на данных аэродромах, по нашему мнению, завышены. Но мы находимся в диалоге — думаю, в течение месяца договоримся, каким механизмом их снизить и какая часть федерального бюджета будет направлена на реконструкцию данных аэродромов», — отметил Ядров.

В «Аэродинамике» отказались от комментариев РБК.

Как ранее поясняли источники РБК, аэропорты разделят на две группы с разным подходом к схеме финансирования: реконструкцию малых аэропортов, с небольшим пассажиропотоком будут финансировать через создаваемый фонд, а более крупных — по механизму ГЧП с привлечением частных инвесторов, которые уже владеют и управляют терминалами этих авиагаваней (три крупнейших — «Новапорт», «Аэропорты регионов» и «Аэродинамика»).