Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний

Бюджет фонда реконструкции аэродромов может составить 10 млрд рублей ежегодно. Источником средств для малых аэродромов может стать новый сбор с авиакомпаний, крупные авиаузлы должны восстанавливаться через формат ГЧП

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025-2030 годах. Как рассказали РБК четыре источника, знакомых с планами министерства, авиаузлы предполагается разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования.

Под финансирование первой — малые аэродромы — должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорацию по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, провайдер аэронавигационного обслуживания в России). Такая схема может приносить в фонд 10 млрд руб. ежегодно, указывают собеседники РБК. Доход будет формироваться или за счет введения нового специлизированного сбора в адрес ГК по ОрВД, или за счет повышения размера уже существующей платы (тарифа) за аэронавигацию для авиакомпаний. «В конечном итоге, заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 рублей», — отметил один из собеседников.

Еще один источник РБК уточняет, что решение по фонду пока финально не проработано. Но он настаивает, что схема финансирования реконструкции все же будет включать сбор в ГК по ОрВД.

Во вторую группу аэродромов, требующих реконструкции, войдут более крупные гавани, которые находятся под управлением частных инвесторов, говорит источник РБК в одном из аэропортов. На данный момент Росавиация составила перечень, в который входят 28 таких пунктов. Их предлагается развивать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), при которой часть средств будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта. «На данный момент Минтранс предлагает пропорцию, при которой капитальный грант покроет 60% от расходов на проект. Остальные 40% инвестор привлечет сам, взяв кредитные средства. Отбивать их планируется частично через повышение аэропортовых сборов с авиакомпаний, частично — через неавиационные доходы, такие как сдачу в аренду коммерческих площадей в терминалах и эксплуатация парковок», — пояснил источник РБК в одном из аэропортов.

Источник в группе «Аэрофлот» подтвердил, что создание фонда для реконструкции аэродромов сейчас обсуждается, но его параметры еще не определены. РБК направил запросы в Минтранс, Госкорпорацию по ОрВД, Минфин, аэропортовые холдинги, а также в авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и UTair.

В Росавиации считают комментарии преждевременными, так как механизмы реконструкции аэродромов находятся в проработке. «Конкретные условия и перечень аэродромов, к которым планируется применить механизм ГЧП, еще не утверждены», — сказал РБК представитель агентства.

Как и зачем искали финансирование

Создание фонда глава Минтранса Виталий Савельев анонсировал в январе на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства. «Я бы хотел предложение внести по аэропортам — у нас в стране к 2030 году в эксплуатации будет 241 аэродром, из которого на сегодняшний день 228 — это действующие аэродромы, из которых 111 подлежат реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года. На все это нам необходимо 383 млрд рублей, и часть этих денег мы будем привлекать за счет механизма государственно-частного партнерства», — сказал Савельев. Тем не менее, отметил тогда министр, требуется создание фонда.

Президент сказал, что «это возможный проект», но нужно подумать над источниками финансирования.

В ноябре 2023 года «Коммерсантъ» писал, что холдинги «Аэропорты Регионов» и «Новапорт» просили правительство выделить на реконструкцию аэродромов средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в виде льготных кредитов на 25-30 лет. Эту инициативу в итоге не удалось провести через Минфин, отметил один из собеседников РБК. Источники также утверждают, что министерство не согласовало и финансирование всех проектов на 383 млрд рублей, о которых говорил министр транспорта в январе: «Поэтому и разрабатывается альтернативный вариант финансирования».

В целом, работа над новыми способами финансирования началась в связи с завершением в этом году нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ). Об этом в частности говорил в ноябре на форуме «Транспорт России» помощник президента Игорь Левитин. При этом он отмечал, что Минтрансу удалось согласовать резерв средств на работы по объектам, реконструкция которых уже была начата или начнется в этом году. В результате, в федеральном бюджете заложено 40,2 млрд руб. на реконструкцию аэропортов в 2024 году, 5,3 млрд — в 2025-м и 9,4 млрд — в 2026-м году.

В 2023 году на госпрограмму «Развитие региональных аэропортов» нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ) кабмин потратил 47,4 млрд рублей, сообщает исследовательская компания Sherpa Group. Причем, лимит по проекту был увеличен в четвертом квартале года в качестве опережающего финансирования: «Мы полагаем, что дополнительный приток связан с возросшей эффективностью освоения средств в рамках федпроекта», отмечают аналитики компании. При этом по программе развития аэродромов Sherpa зафиксировала минимальное бюджетное исполнение среди других программ нацпроекта — на уровне 98,9% от запланированного объема.

По данным Минтранса, в 2023 году было сдано 14 объектов аэродромной инфраструктуры. Это, например, взлетно-посадочные полосы в аэропортах Архангельск, Благовещенск, Магнитогорск, Чара (Забайкальский край), Усть-Нера, Черский, Якутск. Также была завершена реконструкция инфраструктуры в аэропортах Вилюйск и Нерюнгри в Якутии, Зея в Амурской области, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов в самом северном городе страны — Певек. В Камчатском крае завершены работы в аэропортах Елизово и Усть-Камчатск. Обновленную инфраструктуру получил аэропорт Братска. Для сравнения, в 2019–2021 гг. было сдано 13 объектов воздушной инфраструктуры, в 2022 году — 8, уточнял Минтранс.

В 2024 году, как анонсировал летом прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин, запланирована модернизация инфраструктуры в аэропортах Геленджика, Грозного, Охотска и Братска.

Директор центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд полагает, что и эта инициатива — финансирование реконструкции через фонд — может натолкнуться на противодействие Минфина. «В предыдущие годы выдвигались идеи создать фонды для авиакомпаний на случай их банкротств, чтобы вывозить пассажиров. Были попытки создания фондов развития аэропортов и воздушных трасс на примере США: со всех участников отрасли собирают определенный процент с каждого проданного авиабилета, с каждой грузовой накладной, с каждого галлона проданного керосина. Прописано, куда тратятся эти средства: что-то идет на техобслуживание, на аэровокзалы, на радиосвязь, на аэродром. Но когда мы пытались прописать нечто подобное в российское законодательство, Минфин выступил против», — рассказал Фридлянд. По его словам, финансовый блок правительства трактует такие инициативы как попытки собрать и использовать налог в обход бюджета и Минфина.

Инвесторы в российские аэропорты пока тоже не очень довольны работой транспортного блока. На состоявшемся 6 февраля форуме NAIS гендиректор новосибирского аэропорта «Толмачево» (входит в «Новапорт» группы AEON) Евгений Янкелевич заявил, что в перечень Росавиации, который предполагает выделение безвозмездного гранта, не вошли восемь аэропортов холдинга — Пермь, Владикавказ, Воронеж, Белгород, Элиста, Томск, Барнаул, Кемерово. На реконструкцию аэродромной инфраструктуры этих аэропортов требуется 43,45 млрд рублей.