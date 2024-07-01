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В АТОР объяснили массовые задержки рейсов в аэропорту Антальи

АТОР объяснила массовые задержки в аэропорту Антальи началом турсезона
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Задержки рейсов в аэропорту турецкой Антальи связаны с началом туристического сезона и проблемами в работе самого аэропорта, заявила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что и до начала турсезона международный терминал в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. «Важно понимать, что это касается не только российских рейсов», — подчеркнула директор АТОР.

В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
Общество
Фото:Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Массовые задержки заграничных рейсов в аэропорту Антальи были зафиксированы 1 июля. Переносы коснулись в том числе рейсов в Россию.

Собеседник РБК в одной из российских авиакомпаний объяснил, что из-за перегруженного трафика в аэропорту руление от стоянки до старта полета на взлетно-посадочной полосе «может занимать до одного часа».

Рост числа задержанных рейсов также связан с несоблюдением наземными службами в Анталье технологического графика наземного обслуживания самолетов, отметил источник. «<...> отказывают в предоставлении необходимого дополнительного оборудования (например, наземных кондиционеров) в силу нехватки ресурсов. Все это также ведет к росту количества задержанных рейсов», — добавил он.

При этом в «Аэрофлоте» заявили РБК, что они выполняют рейсы в и из Антальи в соответствии с расписанием.

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Теги
АТОР Майя Ломидзе Турция задержки рейсов новости Анталья
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