Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко подорожали

Цены на перелеты в экономклассе по России выросли в январе—феврале на 34–42% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008-го

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца текущего года, следует из данных индекса цен Росстата. Так, в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился — цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Февральская средняя цена уже превысила цену в пик авиационного сезона в 2022 году (в июле того года она поднялась до отметки в 6621 руб. за 1 тыс. км полета). Традиционно в летние месяцы билеты дорожают в связи с повышенным спросом. Например, в июле прошлого года средняя цена на перелет составила 7638,95 руб. на 1 тыс. км.

При этом месячная динамика средних цен в феврале (по сравнению с январем этого года) показала рост на 12,7%. Это самый резкий рост цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года лишь на 6,2%, в 2022-м — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%, а в предыдущие годы они росли в пределах 1–2%, согласно анализу динамики средних цен Росстата.

Индекс цен и динамика средних цен Помимо индекса потребительских цен, в который входит и индекс цен на перелеты, Росстат регулярно приводит абсолютные значения средних цен. «Изменение средних цен может отличаться от динамики индексов потребительских цен, так как средние цены рассчитываются по фактически реализуемым товарам/услугам в каждом конкретном периоде с учетом ежегодной актуализации выборки этих товаров и услуг и организаций в начале каждого отчетного года. Индексы же рассчитываются на основе данных о ценах по сопоставимым товарам/услугам в сравниваемых периодах», — объяснили в пресс-службе статистического ведомства. По подсчетам РБК, средняя цена на перелет в январе выросла в годовом выражении на 22%, в феврале — уже на 29%. Но в пресс-службе Росстата при этом уточнили, что корректнее ориентироваться на динамику индекса.

Статистика ведомства подтверждается и данными участников рынка. В «Яндекс Путешествиях» сообщили РБК, что зафиксировали похожую динамику: «Данные Росстата близки к нашим данным по стоимости перелетов «туда-обратно». В январе цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем прошлого года, до 11,6 тыс руб., в феврале — на 42%, до 12,77 тыс руб.». При этом в феврале к январю 2024 года и для перелетов в одну сторону, и для перелетов в обе стороны мы видим рост стоимости примерно на 10%», сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего цены выросли на рейсы в Барнаул (в направлении «туда», из любого российского города), Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно), по данным сервиса. На отдельных направлениях фиксируется и снижение цены, например, стоимость перелета до Владикавказа снизилась на 22%. А цена за билеты до Нижнего Новгорода, Кемерово, Владивостока и Сыктывкара почти не изменилась год к году.

«Но ценообразование в авиации сложное. На стоимость перелета по каждому конкретному направлению влияет множество факторов — от изменений в расписании перевозчиков до каких-то локальных событий, которые могли спровоцировать повышенный спрос в моменте. То есть общий рост цен не означает, что в продаже сейчас нельзя найти билет по прошлогодним ценам или даже немного дешевле», подчеркнули в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

У каждой авиакомпании своя динамика роста цен, прокомментировал РБК представитель авиакомпании Smartavia, но «в целом да, цены несколько выросли в первые два месяца этого года». Помимо роста издержек самих перевозчиков (фактического роста валютной составляющей, аэропортовых расходов, стоимости ГСМ и т.п.) на ценообразование влияют и суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, самолетный парк авиакомпании и его доступность в тот или иной период года. В других авиакомпаниях РБК не прокомментировали динамику.

В пресс-службе Минтранса вопрос о росте цен оставили без ответа. Но напомнили, что ведомство уделяет особое внимание обеспечению доступности воздушного транспорта для населения. Дальнейший рост интенсивности перевозок будет обеспечиваться в том числе за счет реализации программ субсидирования. В 2023 году по субсидируемым маршрутам перевезено более 4,7 млн пассажиров. В 2024 году на реализацию трех традиционных программ субсидирования по состоянию на начало года выделено уже 25 млрд руб. Перевозки будут осуществляться по 360 маршрутам, добавили в министерстве.

По данным «Яндекс Путешествий», в марте в продаже находятся билеты по ценам уже на 50% выше, чем прошлогодние. В Smartavia добавили, что и в марте «цены действительно немного выросли».

В пресс-службе ФАС РБК не привели изменение цен в начале года. Там лишь заявили, что ведомство осуществляет такой мониторинг с 2018 года, а с 2022 года ведется дополнительное наблюдение за ценами на предстоящие праздничные дни по 330 популярным маршрутам (раздельно «туда» и «обратно»). ФАС еженедельно направляет информацию по ценам в Минтранс и Минэкономразвития для «выработки мер экономического регулирования для обеспечения транспортной доступности по туристским маршрутам», добавили в ФАС. В интервью «Известиям» замруководителя ФАС Петр Иванов сообщал, что средний чек по 2023 году по сравнению с 2019-м вырос на 6,3%.

Рост цен на авиаперевозки наблюдался по итогам 2023 года, что вполне сочетается с возможным удорожанием в начале 2024-го, комментирует Александр Гущин, старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА. «Рынок сейчас ищет баланс цены и предложения: с одной стороны, авиакомпаниям необходимо компенсировать сократившиеся субсидии и обеспечить адекватное покрытие операционных расходов, с другой — спрос на авиаперелеты достаточно чувствителен к изменению цен». В результате АКРА не ожидает, что общее удорожание авиаперевозок превысит уровень прошлого года, хотя по отдельным направлениям цены могут заметно увеличиться, заключил эксперт.