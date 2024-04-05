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Эксклюзив

ФАС ответила на жалобы авиакомпаний по росту аэропортовых сборов

ФАС ответила на жалобы авиакомпаний по удорожанию аэропортовых сборов
Действующий механизм по утверждению тарифов и сборов в аэропортах достаточно прозрачный, говорится в ответе замглавы ФАС Петра Иванова на жалобы авиакомпаний на рост тарифов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает «достаточно прозрачным» действующий механизм по утверждению тарифов и сборов в российских аэропортах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Петра Иванова на обращение Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, представляющей интересы авиакомпаний (у РБК есть копия ответа ФАС, его содержание подтвердили два источника, знакомых с письмом).

В ФАС напомнили, что регулируемые сборы рассчитываются методом экономически обоснованных затрат, а минимальный тариф должен обеспечивать покрытие расходов авиаузлов. «Тарифы на долгосрочный период устанавливаются ФАС на основании одобренных правительственной комиссией по транспорту параметров проектов по строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов. Тарифы также утверждаются коллегиальным органом ФАС, в состав которого входят представители федеральных органов власти, в том числе Минэкономразвития и Минтранса, с учетом баланса интересов инвесторов и перевозчиков, с применением методики «сглаживания» (поэтапного роста тарифов)», сообщает Иванов в письме в адрес АЭВТ. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Ассоциация ранее просила привлекать к обсуждению будущих инвестпроектов по реконструкции аэропортов сами авиакомпании как основных потребителей аэропортовых услуг.

В ФАС также напомнили, что уже направляли в правительство (в 2022-м, а также в 2023 году) предложения по определению эталонной стоимости строительства и реконструкций аэропортов (что позволило бы ограничить предельную сумму инвестиций для учёта в тарифах). О результатах этой работы Иванов в ответе АЭВТ не сообщил.

О необходимости отказаться от строительства «гигантских» аэропортов призывал еще в декабре 2021 года гендиректор Utair Андрей Мартиросов. По его словам, люди хотят как можно меньше находиться на аэровокзале, нужна «калитка на аэродроме», чтобы «быстрее попасть в самолет». «Мы можем остаться с непонятно зачем возведенными гигантскими сооружениями», — предупреждал Мартиросов.

Претензии авиакомпаний, озвученные в февральском письме АЭВТ, также касались необоснованного роста аэропортовых тарифов в нерегулируемом государством сегменте: их повышение с 2017 года превышает уровень накопленной за эти годы инфляции в несколько раз (в три раза и более), отмечала АЭВТ. При этом тарификация производится произвольно, «как по абсолютной величине, так и по частотности изменений, преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг», сообщал президент АЭВТ Владимир Тасун. В результате тарифы по одним и тем же видам услуг в аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах расположения отличаются в разы, указывал он. Доля услуг, тарифы на которые не регулируются государством, в общей стоимости наземного обслуживания авиакомпаний доходит до 75%, оценивает АЭВТ.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
аэропорты Авиакомпании тарифы ФАС
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