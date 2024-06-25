Росавиация перестала публиковать точные данные о парке авиакомпаний
Росавиация перестала публиковать данные о количестве воздушных судов (ВС) в парках российских авиакомпаний, убедился корреспондент РБК.
Ранее такие данные публиковались на сайте ведомства в разделе «Реестр эксплуатантов и воздушных судов». Теперь указываются только типы судов, которые эксплуатирует тот или иной перевозчик.
Так, в предыдущей опубликованной версии реестра (от 20 октября 2023 года, есть у РБК) была графа «Типы, количество ВС». Тогда в сертификатах эксплуатантов 116 российских компаний, осуществляющих коммерческие авиаперевозки, числилось 2228 самолетов и вертолетов.
При этом на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) публикуются поквартальные данные об общем количестве воздушных судов, которыми владеют авиапредприятия (без разбивки по конкретным компаниям). По данным на четвертый квартал 2022 года, общий парк составлял 1902 воздушных судна (из них самолетов — 912 штук, вертолетов — 990 штук), в четвертом квартале 2023 года общая цифра уменьшилась до 1793 воздушных судов. По данным профильного портала ATO.ru, на конец первого квартала 2024 года во владении у российских авиапредприятий находилось 1772 самолета и вертолета. В ЕМИСС учитываются не только воздушные суда, которые используются для коммерческих авиаперевозок.
В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что «отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации». Сам перечень российских авиакомпаний, перечень эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен, добавили там. При этом информация о количестве ВС регулярно обновляется в федеральной государственной информационной системе «Реестр эксплуатантов и воздушных судов», отметил представитель Росавиации. Он добавил, что ведомство проводит политику информационной открытости. При этом данные о численности парка публикуют и сами авиакомпании на своих интернет-ресурсах.
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